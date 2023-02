El productor argentino Big One presenta junto a Emilia y Callejero Fino el tema “En La Intimidad | CROSSOVER #1“.



Este es el primer lanzamiento de lo que parece ser un ciclo llamado “Crossover”.



Big One posteó “Que les parecio??? Que #CROSSOVER no puede faltar?? Los leo“. Inmediatamente las respuestas se colmaron de sugerencias por parte de sus seguidores, sugiriendo invitados.



A continuación les compartimos este estreno: