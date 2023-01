Lanzaron un concurso para la revalorización histórica del bosque de la memoria

Fue en la sede del Rectorado de la UNSJ, y estuvo a cargo de la titular de SECITI, Marita Benavente. El premio será de 5 millones de pesos.

La SECITI, a través de la Coordinación de Innovación y Creatividad, a cargo de Mariela Limeruti; y junto a la UNSJ a través de la Secretaría de Extensión de la FACSO, presentaron el concurso “Bosque de la Memoria: Revalorización histórica-educativa, desde el arte y las tecnologías”.

El objetivo del concurso es revalorizar este espacio simbólico mediante una nueva iniciativa artística/arquitectónica/paisajística que permita llevar adelante una apropiación del bosque desde lo histórico/educativo a través del Arte y la interactividad de nuevas tecnologías de comunicación.

Esta convocatoria está dirigida a artistas visuales, diseñadores, arquitectos, especialistas en urbanismo y paisajismo; ingenieros, historiadores, sociólogos, diseñadores industriales, comunicadores; y demás profesionales y técnicos en disciplinas afines para idear, diseñar, construir e intervenir el Bosque de la Memoria en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM).

Las propuestas de proyectos a este concurso se fundamenten en 3 líneas de revalorización del “Bosque de la Memoria”: 1. Arquitectónico/Paisajístico, 2. Histórico/político y 3. Educativo.

Para este fin se formará una comisión Ad Hoc que evaluará y seleccionará los proyectos. El ganador recibirá de la SECITI cinco millones ($5.000.000) para la realización del mismo en un plazo de 3 meses.

Marita Benavente comenzó el discurso recordando una anécdota en la que con su compañera la arquitecta, Virginia Rodríguez deseaban que se generaran acciones de transformación para este lugar que reunía con el fin de no olvidar.

“ Siempre tuve muy presente, más allá de que nuestro gobierno tiene el rasgo de defensa inclaudicable de los derechos humanos y no hubo ninguna duda en acompañar esta iniciativa porque la memoria exige el compromiso pero también nuevos enfoques para acceder mas fácilmente a las nuevas generaciones que necesitan otras plataformas para poder mirar la historia, distintas, ni mejores ni peores, entonces ahí se nos ocurrió trabajar en forma conjunta con la FACSO en este proyecto para que esas nuevas formas de mirar la historia tengan tecnología, arte, urbanismo, arquitectura y diseño para poder configurar un proyecto comprometido, porque tiene un financiamiento generoso por parte del estado provincial con muchos anhelos de los que estamos y de los que ya no están. Así que no me cabe duda que tendrá muy buenas presentaciones”, dijo.

Finalmente, la secretaria recordó que el día viernes fue encontrado en nuestro país el nieto 131.

Por su lado, el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer dijo: “El hecho de que participen tantas disciplinas es para que cada uno pueda hacer un aporte desde su visión. La única manera de mantener la memoria viva de este pasado que algunas generaciones lo tienen como un cuento es a través de las acciones de la FACSO y la SECITI es para que la memoria siga vigente para poder llegar a la verdad y la justicia como anhelamos permanentemente”.

La presentación de proyectos al concurso se abre el 26 de diciembre 2022 y cierra el 28 de febrero de 2023 a las 12 horas. El proyecto debe presentarse por mesa de entrada de la SECITI ubicada en el 4 piso, núcleo 3 del Centro Cívico o bien, comunicarse con la Coordinación de Innovación y Creatividad al 4305493 de lunes a viernes, 7.30 a 13.30 horas.