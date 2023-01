Liga Argentina de Vóley: el balance de los equipos sanjuaninos después del Tour 4

Ayer domingo finalizó un nuevo tour de la Liga Argentina de Voleibol en Paraná, Entre Ríos, con la disputa de cuatro partidos por cada uno de los doce equipos en competencia, donde UPCN ganó tres de ellos y cayó en uno, con el puntero Ciudad Vóley en el que rescató un punto por haber perdido 3 a 2, UVT finalizó con tres derrotas y una victoria, mientras que Obras se despidió con balance negativo con cuatro derrotas.

ACLAV mantiene el formato de competencia que implementó en pandemia. Este formato distribuye los partidos en diferentes tour, donde todos los equipos concurren a una ciudad sede, para disputar varios encuentros. Estas sedes son rotativas y ya se presentaron en Buenos Aires (Tour 1), San Juan (Tour 2), Mar del Plata (Tour 3) y Paraná (Tour 4), y se vienen Formosa (Tour 5), Tucumán (Tour 6) y Santa Cruz (Tour 7).

La Revolución Deportiva en San Juan, invirtió en apoyar a tres equipos en el máximo nivel (UPCN, UVT y Obras) y en infraestructura deportiva, donde UPCN concretó el sueño de su estadio, además de tener remodelado el Aldo Cantoni, de impulsar el proyecto del futuro estadio de Obras y de apoyar a UVT con las mejoras en su estadio de Hockey sobre patines y en su moderno gimnasio. Esta inversión no se ve gratificada con la permanencia de los equipos de nuestra provincia jugando en condición de local, tal cual era el viejo formato de la Liga, y en cambio se disfruta de un solo tour en la fase inicial, con una serie de partidos que no despiertan interés de los sanjuaninos y con una infraestructura que fue pensada para una utilización permanente y en cambio está sujeta a una licitación y asignación de ACLAV para volver a tener a los equipos sanjuaninos en casa.

El formato parece conveniente para ACLAV y sobre todo para la televisación, pero está muy lejos de ser el mejor para los clubes, que perdieron la posibilidad de recibir, en condición de local, a todos los equipos de la Liga. Los argumentos esgrimidos por el ente organizador, no convencen a varios de los clubes, ya que no se ahorran ni kilómetros ni gastos, en cambio se pierde la condición de local, tan necesaria para varios equipos en la liga. De la misma manera se perdió el folklore de los clásicos, que solo pueden verse por TV o Streaming, y no con la pasión de la localía de las hinchadas, de los fanáticos alentando, de los chicos de las inferiores como factor de inspiración, ambiente necesario e indispensable para la subsistencia de los clubes, como lo es el hecho de presentarse ante su gente, como así también ante sus sponsors.

Yendo a lo deportivo, los resultados logrados por los equipos de San Juan en este Tour en Paraná fueron dispares. UPCN fue el que mejor balance pudo cerrar, con tres victorias y una derrota. Dio cuenta de San Lorenzo, AMUVOCA y River Plate, y estuvo muy cerca de quitarle el invicto a Ciudad, con quien cayó 3 a 2. Mantiene el tercer puesto de la tabla, a cuatro puntos de Ciudad y a dos de Monteros.

UVT logró su primera victoria en el campeonato al derrotar claramente por 3 a 0 a AMUVOCA. Con un equipo juvenil, el comunitario buscar foguear a varios de sus jugadores para darles rodaje. Logró salir del fondo de la tabla y actualmente marcha 11° en la tabla. Obras pudo contar con Rodrigo Quiroga en el último partido frente a San Lorenzo y fue máximo score con 34 puntos. El buen trabajo del capitán, que sigue recuperándose de su lesión, no impidió las cuatro derrotas de su equipo. Actualmente se encuentra en el puesto 10° de la tabla y debe levantar cabeza si pretende meterse en los Play Off.

Los equipos sanjuaninos están llegando a la provincia para continuar entrenando, previo quinto Tour que se jugará en Formosa del 26 al 29 de enero en el estadio Cincuentenario, casa de Policial Vóley. La serie contará con tres partidos por equipo. UPCN enfrentará a Gross Paracao, Once Unidos y Obras. Los azules se medirán con UVT, Monteros y UPCN, mientras que los comunitarios jugarán su primer partido con Obras, y luego con San Lorenzo y Once Unidos.

Resultados de los equipos sanjuaninos en el Tour 4

Martes 10 de enero

Obras 1 – Defensores de Banfield 3

UPCN 3 – San Lorenzo 1

Miércoles 11 de enero

UVT 0 – River Plate 3

Jueves 12 de enero

Obras 1 – Policial 3

UVT 3 – AMUVOCA 0

UPCN 2 – Ciudad 3

Viernes 13 de enero

Obras 1 – River Plate 3

Sábado 14 de enero

UPCN 0 – AMUVOCA 3

UVT 1 – Policial 3

Obras 2 – San Lorenzo 3

Domingo 15 de enero

UVT 0 – Ciudad 3

UPCN 3 – River Plate 0