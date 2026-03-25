Lucas Martín: Tuve el honor de participar

EL REPORTERO 25 de marzo de 2026
Lucas Martin

En el marco del Mes de la Mujer, tuve el honor de participar en un hermoso encuentro junto a mujeres y vecinas del barrio Rivadavia Norte, quienes con compromiso y dedicación hicieron posible este espacio de diálogo, reflexión y encuentro, expreso el Jefe de Prensa de la Municipalidad de Rivadavia, Lucas Martín.

Estos espacios son posibles gracias a una gestión que pone en valor el rol de la mujer y promueve su participación activa en la comunidad. En ese camino, quiero destacar la mirada y el compromiso del intendente @miodowskysergio quien impulsa políticas que acompañan y fortalecen a cada mujer de nuestro departamento.

Seguimos construyendo, escuchando y trabajando para que las mujeres sean protagonistas del presente y del futuro 💜

#MesDeLaMujer#Rivadavia#MujeresQueTransforman#Compromiso

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