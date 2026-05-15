“Lunahuasi está íntegramente en territorio sanjuanino” son falsas las expresiones del ministro riojano

El Ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, expresó que son falsas las manifestaciones del Ministro de Producción de la provincia de La Rioja Ernesto Pérez.

Eje 1 — Jurisdicción y ley

“Las declaraciones del ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Pérez, son lisa y llanamente falsas. Lunahuasi está íntegramente en territorio sanjuanino. Esto no es una opinión nuestra: lo establece la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación en 1968 y ratificada en 2014 por el Digesto Jurídico Argentino, que es la consolidación de toda la legislación vigente del país. Llevamos 57 años con esos límites aplicados sin interrupción, atravesando gobiernos de todos los signos políticos. El Gobierno de La Rioja está inventando un conflicto que jurídicamente no existe. San Juan defiende su territorio con la ley en la mano.”

Eje 2 — Refutación al glaciar El Potro

“El ministro Pérez afirma que Lunahuasi utiliza el glaciar El Potro. Es geográficamente falso. El glaciar está separado del área del proyecto por una cadena montañosa que impide cualquier vinculación física o ambiental. Es un glaciar descubierto que desciende mayoritariamente hacia el territorio chileno y, en menor proporción, hacia La Rioja. Eso está documentado en la cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional, que es la autoridad oficial de la Argentina en materia de límites. El Gobierno de La Rioja sabe que esa afirmación no resiste el menor análisis técnico, y aun así la sostiene públicamente.”

Eje 3 — El proyecto está en regla

“Lunahuasi cuenta con su propiedad minera en regla, con aprobación ambiental vigente y con todos los permisos sectoriales correspondientes a la etapa de exploración en la que se encuentra. La única autoridad competente para otorgar esos permisos en territorio sanjuanino es el Gobierno de San Juan. Y eso ya está cumplido. El proyecto avanza, como debe avanzar, en un marco de plena legalidad.”

Eje 4 — Bloqueo del “área común”

“El Gobierno de La Rioja propone, por boca de su ministro Pérez, replicar el modelo de Salta y Catamarca para el litio. La comparación es jurídicamente impropia. Ese modelo funciona porque se trata de salares físicamente compartidos por ambas provincias. Lunahuasi no es eso. Es un proyecto íntegramente sanjuanino, sobre territorio sanjuanino claramente delimitado por la ley. No existe ninguna figura legal en la Argentina que obligue a una provincia a compartir la administración de recursos que están en su exclusiva jurisdicción. Comparar es legítimo; equiparar dos situaciones que son distintas para forzar una participación que no corresponde, no lo es.”

Eje 5 — Cierre de futuro

“San Juan está construyendo el polo minero más importante de la Argentina. Tenemos seis proyectos en cartera por más de 30 mil millones de dólares de inversión, 60% de los proyectos RIGI del país, primera mina nueva en 17 años con Hualilán, y Vicuña y Lunahuasi entre los hallazgos más significativos del continente. Esa apuesta requiere seguridad jurídica, reglas claras y respeto entre provincias. San Juan respeta a La Rioja y espera el mismo respeto a nuestras leyes y a nuestra jurisdicción. Estamos abiertos al diálogo institucional sobre todo lo que se quiera dialogar; lo que no admitimos es que se discutan límites cerrados por ley hace medio siglo.”