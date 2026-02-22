¡Maratón Fitness en la Plaza Manuel Fangio!

EL REPORTERO 22 de febrero de 2026
maraton 1

El Maratón Fitness nos reunió en la Plaza Manuel Fangio, impulsada por el Área de Deporte de nuestro municipio. 🇦🇷

Una propuesta que nos permitió mostrar las disciplinas que se llevan a cabo durante el año;Running 👟;Karate;Zumba;Fútbol;Tenis;Newcom ;Funcional ;Vóley… y muchas más, que pronto podrán conocer en las redes de la muni. ✨

Con puestos de salud e hidratación, y vecinos disfrutando y compartiendo, reafirmamos que el deporte es integración y bienestar 💪🏻

Sigamos fortaleciendo estos espacios y construyendo el mejor lugar para vivir. ❤️🏘️

