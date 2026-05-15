Más capacitación, más oportunidades

Gracias al gobernador Marcelo Orrego y al Gobierno de San Juan por impulsar políticas públicas que fortalecen la cultura del trabajo y generan oportunidades reales en toda la provincia.

Hoy, en el Centro Cívico, participé de una nueva entrega de certificados, herramientas e insumos del programa “Aprender, Trabajar y Producir”, encabezada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, junto a la Dirección de Empleo y Formación y equipos de trabajo del Gobierno provincial.

Este programa continúa acompañando a cientos de sanjuaninos con capacitación, formación en oficios y herramientas concretas para transformar aprendizaje en trabajo genuino y producción local.

Además, vecinos de Santa Lucía estuvieron presentes y recibieron materiales para seguir fortaleciendo sus emprendimientos y proyectos laborales:¡ Felicitaciones !

Horacio Fernández – Soldadura Avanzada

Brian Gisbert – Electricidad Industrial

Marcela Flores – Panificación

Nahuel Acosta – Soldadura Avanzada

María Agostina Carrera – Programación

Más capacitaciones y más futuro para las familias sanjuaninas.