Maturano sostuvo que le “parece mal” lo que manifestó Daer y defendió la postura de los bloques “dialoguistas de la oposición, al remarcar que “cada uno tiene que pensar como quiera” y “tiene que ser libre, como dice la Constitución Nacional”.

No obstante, el líder de La Fraternidad también cuestionó al Gobierno, al destacar que “la divergencia no es para llevarla a la violencia” y que las amenazas cruzadas no son “el camino” correcto.

“A mí, por ejemplo, no me gusta que me carajeen. Y si vos lo escuchás al Presidente, los carajea a todos. Si uno lo escucha al vocero, te quieren marcar una línea como si fuéramos chicos”, explicó.

Al ser consultado por su vínculo con la central obrera, Maturano detalló: “La CGT está compuesta por gremios confederados. Eso de amontonarnos con todos, con la CTA, con el Partido Obrero, con los movimientos sociales, (Juan) Grabois incluido… Yo no tengo onda con eso”.