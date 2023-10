“Me cambiaron el voto”, sobre los derechos de las personas con discapacidad

En el marco de la celebración por los 40 años de Democracia, estudiantes de la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli, junto con sus docentes, presentaron a las y los legisladores provinciales el proyecto denominado “Me cambiaron el voto”.

Esta iniciativa surge a raíz de una experiencia desalentadora vivida por una de las estudiantes en una elección de 2011. Motivados por el Taller de Actualización y el Taller de Cultura y Sociedad, bajo la dirección de los profesores Juan Manrique y Michel Zeghaib, se decidieron a explorar este tema y presentar el proyecto en la Feria de Educación, Ciencia, Artes y Tecnología. Su objetivo es concientizar y promover el cumplimiento de los derechos de los jóvenes con discapacidad en cuanto al acceso al voto y la accesibilidad electoral.

La charla tuvo lugar en la Sala de Situación del segundo piso del Anexo de la Legislatura, y contó con la participación de legisladores, entre ellos, las diputadas Fernanda Paredes y Celina Ramella, y los diputados Gastón Berenguer, Horacio Quiroga, Rubén Carrión, Carlos Platero y Enrique Montaño. También asistieron el director de la E.E.E Susana de Castelli, Jorge Arrieta, y la vicedirectora de la institución, Verónica Sánchez.

Los estudiantes Cecilia Almada, Juan Manuel Valverde, Milagros Pereyra y María Emilia de la Plata, expusieron sus experiencias al momento de votar en distintas fechas electorales y abordaron diferentes aspectos legales y normativos que amparan el derecho al voto de las personas con discapacidad, como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Voto Accesible, entre otros. Destacaron la necesidad de garantizar la capacidad de expresarse y ejercer el derecho a opinar sobre cuestiones públicas y políticas, asegurando la dignidad humana y protegiendo a las personas con discapacidad de cualquier forma de discriminación.

En ese sentido, los docentes también abordaron la complejidad de la normativa que regula este derecho y la necesidad de armonizar las reglas vigentes con los principios establecidos en la Convención. Hicieron hincapié en la importancia de proporcionar apoyo y asistencia a las personas con discapacidad para ejercer su derecho al voto, la necesidad de capacitar a las autoridades de mesa en esta materia y garantizar la infraestructura de accesibilidad en las escuelas durante las elecciones, incluyendo cuartos oscuros accesibles.

En la oportunidad, el diputado Horacio Quiroga, manifestó “cuánto vale hoy, más allá de los 40 años de democracia, nos estén regalando estos testimonios de vida. Para quienes estamos comprometidos políticamente no deja de asombrarnos los intentos de vandalización hacia los valores democráticos. Hay una enorme deuda nuestra, evidentemente no no nos estamos haciendo cargo de resolver cuestiones que parecieran estar naturalizadas por un mecanismo el día de ir a votar que finalmente no funciona cuando la ley está. Esto también es una deuda de la democracia.”

Por su parte, la diputada Fernanda Paredes subrayó que a pesar de 40 años de democracia ininterrumpida, existen desafíos, falta de empatía y desconocimiento en diversos aspectos. Destacó el compromiso de todos los presentes para una provincia y un país mejores, con un respeto absoluto a los derechos consagrados.

Proyecto “ Me cambiaron el voto”

El proyecto “Me cambiaron el voto” señala que, a pesar de 40 años de democracia, muchas personas con discapacidad desean participar en las elecciones pero se enfrentan a obstáculos como la antigua figura de la “curatela”, que les impedía votar como a cualquier ciudadano argentino. Además, se destaca la falta de conocimiento sobre la legislación que protege el derecho al voto de las personas con discapacidad.

Este proyecto busca investigar y comprender las situaciones que a menudo vulneran el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida cívica. A pesar de que las garantías legales existen, no siempre se aplican de manera efectiva en el proceso de votación y en los registros electorales.

La comunidad estudiantil ha comenzado a investigar por qué algunos de sus estudiantes, que están en condiciones de votar, no lo hacen, y por qué algunos no aparecen en los registros electorales a pesar de haberlo hecho en elecciones anteriores. Este es el primer paso en una investigación más profunda y exhaustiva sobre este importante tema.

Escrito por Florencia Zalazar

Fotos: Emmanuel Moreta