“Me equivoque” es el nuevo trabajo de Yami Safdie

La cantante y compositora Yami Safdie estrena su primer single del año “Me equivoque” el cual ya se hizo viral en TikTok y llega con videoclip incluido. El mismo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Me equivoque” mantiene el estilo de Yami, un pop pegadizo que mezcla algunos beats de reggaeton. Ya es un clásico en TikTok donde la artista argentina dio un pequeño adelanto con las principales rimas del tema que habla de ilusionarse e idealizar una relación.

El videoclip está grabado con un formato casero, estilo retro, donde se ve a Yami recorriendo las calles de Nueva York. En el video se destaca su participación como la cara de la playlist Equal de Spotify que se proyectó en la icónica pantalla de Times Square.

Tras el éxito de su último álbum “Dije que no me iba a enamorar”, que ya lleva más de 20 millones de streams, no hay dudas que este nuevo single va a continuar este gran momento de Yami en el inicio del 2023.

