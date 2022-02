Menos riesgos de tener cáncer para quienes comen vegetales, pescados y poca carne roja

Investigadores británicos estudiaron la dieta de miles de personas y afirman que alrededor del 40% de los casos de cáncer pueden ser causados por factores modificables, como la alimentación.

Una buena nutrición es indispensable para que el cuerpo incorpore los nutrientes, reemplace tejidos y se mantenga fuerte y en buen estado. Por ello es importante que disponga de las vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas y agua.

A la hora de comer, se le proporciona al cuerpo las herramientas que necesita para seguir adelante. Cuanto mejor sea lo que se pone sobre la mesa, mejor se comportará el organismo. Los resultados de un estudio científico a gran escala muestran que seguir una dieta vegetariana o pescetariana (comer pescado) podría reducir significativamente el riesgo de desarrollar cáncer, pero incluso limitar la carne roja y procesada a cinco comidas a la semana o menos también puede tener un beneficio.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, responsable de aproximadamente 10 millones de muertes en 2020 , y el cáncer de mama, colorrectal y de próstata se encuentran entre los tipos más comúnmente diagnosticados.

Sin embargo, se ha estimado quealrededor del 40% de los casos de cáncer pueden ser causados por factores modificables y, por lo tanto, en teoría podrían prevenirse. La evidencia de grandes estudios de cohortes anteriores ha indicado que los vegetarianos pueden tener un menor riesgo de desarrollar todos los tipos de cáncer en comparación con los carnívoros regulares , sin embargo, no estaba claro si esto variaba según los diferentes sitios de cáncer. También se desconocía si el riesgo de cáncer era diferente para las personas que tenían una ingesta reducida de carne o para las que no comían carne pero comían pescado (pescatarianos o comedores de pescado). En muchos países el consumo de pescado no es habitual

Investigadores de la Unidad de Epidemiología del Cáncer (CEU) de Oxford Population Health analizaron datos de más de 472.000 participantes en el Biobanco del Reino Unido para investigar la asociación entre la dieta y el riesgo de cáncer. Los resultados se han publicado hoy en BMC Medicine .

Los participantes británicos (de entre 40 y 69 años) fueron reclutados para el Estudio del Biobanco del Reino Unido entre 2006 y 2010 y completaron cuestionarios sobre la frecuencia con la que comían carne y pescado. Luego, los participantes se clasificaron en cuatro grupos dietéticos: carnívoros habituales (que comen carne más de cinco veces por semana); carnívoros bajos (que comen carne cinco veces a la semana o menos); comedores de pescado (no comen carne, pero comen pescado); y vegetarianos (no comen carne ni pescado).

La muestra final del estudio, que no tenía antecedentes de cáncer en el momento del reclutamiento, incluyó a 247.571 (52,4 %) carnívoros regulares; 205.385 (43,5%) carnívoros bajos; 10.696 (2,3%) comedores de pescado; y 8.685 (1,8%) vegetarianos (que también incluían 446 veganos). Los participantes fueron seguidos durante un promedio de once años a través de la vinculación a los registros de salud pública. Las carnes rojas están en estudio constante por los riesgos que implica su alto consumo

Resultados claves:

-Durante el período de seguimiento, hubo 54.961 nuevos diagnósticos de cáncer , incluidos 5.882 de cáncer colorrectal, 7.537 de mama posmenopáusica y 9.501 de próstata.

-En comparación con los consumidores habituales de carne, el riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer fue menor en los consumidores de poca carne (2 % menos), los consumidores de pescado (10 % menos) y los vegetarianos (14 % menos). Esto significa que la reducción absoluta en los diagnósticos de cáncer para los vegetarianos fue de 13 menos por cada 1000 personas durante diez años, en comparación con los carnívoros regulares.

–El riesgo de cáncer de mama posmenopáusico se redujo significativamente en vegetarianos (18 % menos), en comparación con los carnívoros habituales. Sin embargo, análisis adicionales indicaron que la mayor parte de esta reducción en el riesgo se debió a que los vegetarianos tenían una masa corporal promedio más baja, en comparación con los carnívoros regulares.

– El riesgo de cáncer de próstata se redujo significativamente tanto en vegetarianos (31 % menos) como en consumidores de pescado (20 %), en comparación con los consumidores habituales de carne. Esto equivale a 11 y 7 diagnósticos menos por cada 1000 personas durante diez años, respectivamente, en comparación con los carnívoros regulares.

–En los hombres, en comparación con los carnívoros habituales, el riesgo de cáncer colorrectal fue menor en los que comían poca carne (11 % menos), los que comían pescado (31 % menos) y los vegetarianos (43 %). Sin embargo, no hubo una diferencia aparente en el riesgo para las mujeres con ninguno de estos grupos dietéticos. Bajar el consumo de carnes rojas e incrementar la dieta con pescado y vegetales baja el riesgo de padecer cáncer

Los investigadores tampoco encontraron evidencia significativa de que estos resultados fueran impulsados por diferencias en la testosterona y el factor de crecimiento similar a la insulina-1 (IGF-1) , dos hormonas que se han relacionado con el cáncer, aunque los niveles de IGF-1 fueron ligeramente más bajos en los vegetarianos.

El autor principal del estudio, Cody Watling, un estudiante de doctorado dentro de CEU, dijo: “Nuestro estudio encontró que ser un poco carnívoro, apego al pescado o vegetariano se asoció con un riesgo significativamente menor de todo tipo de cáncer”.

Pero aún no está claro si estas diferencias se deben a factores dietéticos o efectos no dietéticos, ya que las diferencias en el uso de los servicios de salud, incluida la detección del cáncer, también pueden haber influido en nuestros hallazgos. Se necesitan investigaciones futuras que evalúen el riesgo de cáncer en cohortes con un mayor número de vegetarianos para explorar con mayor detalle las posibles explicaciones de estas diferencias observadas”.

Fuente: Infobae