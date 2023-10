Mundo de la música

1960 La canción “Stay” de Maurice Williams and the Zodiacs ingresó a la posición # 1, en la lista de los Estados Unidos. Con solo 1:37, se convirtió en el single más corto en la historia del Rock and Roll estadounidense.

1964 Se lanzó el álbum “Kinks” de The Kinks – el álbum debut de la banda británica The Kinks, publicado en 1964. En el mercado discográfico de los Estados Unidos fue publicado como “You Really Got Me” (sin tres canciones del álbum original).

1965 Peter, Paul and Mary aparecieron en The Winter Gardens, ubicado en Bournemouth, Inglaterra.

1965 The McCoy estaban en la posición # 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “Hang on Sloopy” (por su parte, era # 5 en el Reino Unido) bajo la distribución del sello discográfico Immediate, propiedad de Andrew Oldham). La canción fue promocionada bajo el nombre “My girl Sloopy” por The Vibrations.

1970 Pink Floyd publicó su quinto álbum de estudio “Atom heart mother” (su primer álbum que alcanzó la posición # 1, en el Reino Unido). La portada del álbum original muestra una vaca en un prado sin texto. Storm Thorgerson inspirado por el famoso «papel tapiz de vaca» de Andy Warhol, mencionó que simplemente condujo hasta una zona rural cerca de Potters Bar, en Inglaterra, y fotografió la primera vaca que vio. El dueño de la vaca identificó su nombre como «Lulubelle III«.

1971 Por cinco semanas consecutivas, Rod Stewart atesoró la posición # 1, en la lista de singles de los Estados Unidos, con: “Maggie May / Reason to believe” – su primer # 1 como solista. A su vez, su álbum “Every picture tells a story” conquistó ese mismo día, la posición # 1, en las listas del Reino Unido y los Estados Unidos.

1982 Peter Gabriel y Steve Hacket se unieron a sus antiguos compañeros de Genesis para una única actuación benéfica en The Milton Keynes Bowl, ubicado en Buckinghamshire, Inglaterra. Con el fin de ayudar a recaudar fondos para el proyecto World of Music, Arts and Dance (WOMAD) de Gabriel.

1982 Musical Youth se ubicó en la posición # 1, en la lista de singles del Reino Unido con: “Pass the Dutchie”. El grupo estaba conformado por escolares (entre 11 y 16 años) de Birmingham. La canción era una versión de “Pass the Kutchie” de The Mighty Diamonds (un término utilizado en el argot de la calle para fumar cannabis en una pipa). Pero, la versión del grupo adolescente cambió la palabra para evitar que la canción fuera prohibida por su referencia a las drogas.

1982 Por cuatro semanas consecutivas, John Cougar acaparó la posición # 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “Jack and Diane” – su primer éxito en el # 1 en el mercado estadounidense, pero fue # 25 en el Reino Unido.

1982 Por cuatro semanas consecutivas, Dire Straits se posiciono en la posición # 1, en las listas de álbumes del Reino Unido, con: “Love over Gold”.

1983 La cantante galesa Bonnie Tyler ocupó la posición # 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “Total Eclipse of the Heart” (una canción escrita y producida por Jim Steinman). Debido a este logro, Tyler se convirtió en la única artista galesa en obtener un # 1, en los Estados Unidos.

1995 Nick Cave and the Bad Seeds y Kylie Minogue se fusionaron para publicar “Where the wild roses grow”. Posteriormente, la canción ganó los premios ARIA (1996): “Single of the Year”, “Song of the Year” and “Best Pop Release”.

1995 Oasis publicó su segundo álbum “(What’s the story), morning glory” e ingresó en la posición # 1, en la lista del Reino Unido. El álbum vendió más de 18 millones de copias en todo el mundo y ganó el premio British Album of the last 30 Years en el año 2010.

1995 Surgió el álbum “The X Factor” de Iron Maiden – su décima producción discográfica, y la primera tras la salidade Bruce Dickinson. Para ello, reclutaron los servicios del relativamente desconocido Blaze Bayley, un vocalista de voz oscura y potente, pero, de un registro considerablemente menor que su predecesor.

1996 Un concierto de Pearl Jam efectuado en Hartford, Connecticut terminó en disturbios cuando estalló una lucha masiva entre los 30.000 fans presentes.

2001 El actor Kevin Spacey presentó “Come Together: A Night for John Lennon’s Words and Music” en el Radio City Music Hall, de Nueva York. Los artistas que participaron fueron: Alanis Morissette, Moby, Stone Temple Pilots y Dave Mathews Band. La velada se cerró con los presentes cantando “Give peace a chance”.

2002 Robbie Williams firmó el contrato discográfico británico más lucrativo de la historia: 80 millones de libras con EMI Records. Cuando se le preguntó qué iba a hacer con el dinero, él mencionó: «Voy a contarlo todo«.

2003 Un par de pantalones usados por Freddie Mercury ​​en 1984, se vendieron al Hard Rock Cafe por £ 4.230 en una subasta de recuerdos pop de Christie’s – celebrada en Londres, Inglaterra. Una escultura de madera diseñada por John Lennon fue vendida por £ 28,200. Cientos de artículos relacionados con The Beatles, The Rolling Stones y Jimi Hendrix también pasaron por debajo del martillo en la subasta.

2006 La cantante y compositora británica Katie Melua ingresó al Libro Guinness de los Récords por tocar el concierto submarino más profundo. Esto tuvo lugar a 303 metros bajo el nivel del mar, en la plataforma Troll A del Norwegian Statoil, en el Mar del Norte. Melua y su banda se sometieron a extensas pruebas médicas y entrenamiento de supervivencia en Noruega antes del concierto. Melua describió el récord como «el concierto más surrealista que he hecho«.

2007 El carismático ex líder de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty publicó “Revival” – su séptimo álbum de estudio en solitario. Incluyó dos canciones protesta: “Long Dark Night” y “I Can’t Take It No More”, en contra de la política exterior de George W. Bush en relación con la guerra de Iraq. “Revival” debutó en el puesto # 14 en la lista Billboard 200, con 65 000 copias vendidas, en su primera semana, y la revista Rolling Stone lo eligió como el 11º mejor álbum, del año 2007.