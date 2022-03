Mundo del espectáculo

Un 23 de marzo nacieron los actores Joan Crawford, Sergio Kleiner, Richard Grieco y Keri Russell, los directores Akira Kurosawa y Ugo Tognazzi, los músicos Ric Ocasek y Chaka Khan; murieron los actores Peter Lorre y Giulietta Masina, el compositor Fernando Z. Maldonado y el músico Juan José Calatayud.

1904.- Nace la actriz estadunidense Joan Crawford, quien destaca por su belleza y talento en diversos filmes. Se casa cinco veces y su último marido es el multimillonario Alfred Nu Steele, presidente de una refresquera; cuando él muere, ella asume un tiempo la presidencia de la compañía. Muere el 10 de mayo de 1977.

1905.- Nace la cantautora alemana Lale Andersen. Conocida por su interpretación de la canción “Lili Marleen” en 1939, que se hizo popular durante la Segunda Guerra Mundial. Muere el 29 de agosto de 1972.

1910.- Nace el director de cine japonés Akira Kurosawa, conocido como “El Emperador del Cine”. Dirige películas como “La leyenda del gran judo”, “No añoro mi juventud”, “Un domingo maravilloso”, “El ángel borracho”, “El perro rabioso”, “Los bajos fondos” y “El trono de sangre”. Muere el 6 de septiembre de 1998.

1922.- Nace el actor y director italiano Ugo Tognazzi, quien en los 50 debuta en cine al lado de Walter Chiari con “I cadetti di Guascogna”, de Mario Mattoli. La década de los años 60 continúa su exitosa carrera en filmes como “Il mantenuto”, “El federal”, “Deseo loco (La voglia matta)” y “La bambolona”. Muere el 27 de octubre de 1990.

1936.- Nace Sergio Kleiner, actor argentino de televisión, teatro y cine. Inicia su carrera en 1967 con la película de fantasía “Fando y Lis”. Desde 1968 participa en decenas de telenovelas mexicanas.

1942.- Nace el director y guionista de cine austriaco Michael Haneke. Conocido por su estilo sombrío y turbador. Sus películas a menudo tratan problemas de la sociedad moderna, y suelen causar controversia. Ha trabajado también en televisión, teatro y cine. En 2005 obtuvo el premio a la Mejor Dirección por su película “Cache” en el Festival de Cine de Cannes, entre otros reconocimientos.

1949.- Nace el músico estadunidense Ric Ocasek, vocalista y guitarrista de la banda The Cars, que en 1994 produce el primer disco del grupo punk Weezer y más tarde, en 2001, repite la hazaña con “Green álbum”, aunque también trabaja con bandas como Bad Brains, Bad Religion, No Doubt, Guided by Voices y Suicide. Participa en el filme “Hairspray”, de John Waters.

1950.- Nace la actriz francesa de origen italiano Corinne Clery. La fama le llega al protagonizar el filme erótico “Historia de O” (1975).

1953.- Nace la cantante Chaka Khan, quien lanza un álbum en 2009; una de las abanderadas del funk y el rock negro en los años 70 y 80, primero al frente de la banda multirracial Rufus y luego en solitario. Tiene entre sus discos colecciones de estándares de jazz como “Echoes of an era” y pop rock negro en la estela de Prince y Michael Jackson.

1957.- Nace la actriz estadunidense Amanda Plummer. En 1982 gana el Tony por su actuación en la obra “Agnes de Dios”, su segundo papel en Broadway. Protagoniza “Ley de Los Ángeles”, con el papel de “Alice Hackett”, por el que recibe una nominación al Emmy en 1989.

1959.- Nace la actriz estadunidense Catherine Keener. Nominada a los Premios Oscar en dos ocasiones. Inicia su carrera en el filme “About last night” (1986).

1964.- Muere el actor húngaro Peter Lorre, mientras trabaja al lado de Jerry Lewis. Inconfundible por su físico e inolvidable por sus caracterizaciones. Aparece en “M. El vampiro de Dusseldorf”, “El hombre que sabía demasiado”, “Crimen y castigo” y “Casablanca”. Nace el 26 de junio de 1904.

1965.- Nace Richard Grieco, actor y cantante de relativa popularidad gracias a su participación en películas como “Jóvenes gánsteres” y “Espía por error” o series televisivas como “Booker”.

1965.- Nace Marti Pellow, líder y ex vocalista del grupo escocés Wet Wet Wet, que entre los años 80 y 90 logra un éxito mundial rotundo con “Love is all around”, tema que incluye en el filme “Cuatro bodas y un funeral”. Participa como actor en la gira del musical “The witches of Eastwick”, donde tiene el papel principal.

1968.- Nace el actor británico Damon Albarn. Gana fama como líder de la banda de britpop Blur, que forma en 1989 junto a Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree.

1971.- Nace la cantante y compositora uruguaya de tango Malena Muyala. En 1991 se presenta al Primer Certamen Nacional de Tango realizado en Uruguay y obtiene el primer premio entre 350 participantes de todo el país. Forma su grupo musical y comienza a presentarse en distintos escenarios nacionales.

1972.- Muere el diseñador de modas español Cristóbal Balenciaga, fundador de la casa de modas que lleva su apellido, considerado uno de los hombres excepcionales, capaz de imaginar originales contenidos al vestido de la mujer. Nace el 21 de enero de 1895, en Getaria, España.

1976.- Nace la actriz estadunidense Keri Russell. Inicia su carrera como modelo y luego pasa a la actuación. Interviene en varias series de televisión como “Felicity”, por la cual gana un premio Globo de Oro. Actúa en las películas “El cubo”, “Las playas de Malibú” y “Cuando éramos soldados”, entre otras.

1978.- Nace la actriz estadunidense Nicholle Tom. Conocida por su papel de “Maggie Sheffield” en la serie “The Nanny”. Participa en algunos papeles secundarios como “Beverly Hills, 90210” y en el papel de “Rice Newton” en “Beethoven” y “Beethoven 2”.

1983.- Nace el músico mexicano Arturo Arredondo. Conocido también como R2D2, turri, Pay, Hardtour, Turi, Artu. Actual guitarrista de la banda mexicana Pxndx. Actualmente promociona el disco “Panda MTV Unplugged”

1986.- Nace el actor, modelo y cantante estadunidense Steven Straight. Debuta en la película de la Disney “Sky high”. Da vida a “Warren peace”, el rebelde de la escuela que puede lanzar fuego con sus manos.

1994.- Muere la actriz italiana Giulietta Masina, también conocida como la “Female Chaplin”, esposa del director de cine italiano Federico Fellini, con quien trabaja en la película “La strada”, que la inmortaliza. Además de los filmes “Luces de variedades”, “El sheik blanco”, “Ginger y Fred” y “Julieta de los espíritus”. Nace en febrero de 1920.

1994.- Muere la dramaturga, directora y productora teatral mexicana Nancy Cárdenas. Se desempeña como periodista de diversos diarios por más de 25 años. En 1970 debuta como directora de teatro con “El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas”. Impulsa la primera organización de este tipo del país, el Frente de Liberación Homosexual (FLH). Nace el 22 de mayo de 1934.

1996.- Muere asesinado en su casa de Cuernavaca, Morelos, el compositor y músico mexicano Fernando Z. Maldonado. Entre sus temas se encuentran “Volver, volver”, “No sigas llorando”, “Amor de la calle” y “Por tu maldito amor”. Nace en 1916.

1998.- Obtiene 11 premios Oscar el largometraje “Titanic”, del director James Cameron, en la 70 entrega de dichos galardones, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Vestuario, con lo que iguala el récord de “Ben-Hur” en 1959.

2003.- Muere el músico de jazz mexicano Juan José Calatayud, llamado “Jazzista de Hueso Colorado”. Autor de preludios, fugas para piano y música para películas. Realiza la dirección musical de “El hombre de la mancha”. Nace en Córdoba, Veracruz, en 1939.

2006.- Muere el director de cine español Eloy de la Iglesia. Estuvo al frente de “Calígula”, de Albert Camus, para televisión. Nace el 1 de enero de 1944.

2010.- Muere el escritor y comediante mexicano Mauricio Kleiff, quien fuera parte del extinto programa “Los Polivoces”, tras ser operado del corazón. Creó personajes como “Agallón Mafafas”, “Bartolo Taras”, “Gordolfo Gelatino”, “Los Hermanos Lelos”, “El Wash and Wear”, “Don Teofilito”, “Los Beverly de Peralvillo”, “Chano y Chon” y muchos más. Nace el 14 de marzo de 1931.

2010.- Muere a consecuencia de un infarto el compositor mexicano Heriberto Aceves, quien fuera director del Mariachi Tenochtitlán. Prevalecen los arreglos que le hizo a los temas “Caminos de Michoacán” (Federico Villa), “Urge” (Juan Valentín), “El rey” (José Alfredo Jiménez) y “Amor como mi amor” (Vicente Fernández). Nace el 16 de marzo de 1930.

2011.- Muere la actriz británica Elizabeth Taylor. Desarrolla en Estados Unidos una carrera artística que se extiende por más de 60 años, en la que adquiere popularidad principalmente como actriz en películas de Hollywood. Nace el 27 de febrero de 1932.

2012.- Muere el actor y compositor brasileño Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho, conocido como Chico Anysio. Hizo numerosos personajes en programas de comedia en la Rede Globo, donde trabajó por más de 40 años, pues además era comediante, actor de doblaje, escritor y pintor. Nace el 12 de abril de 1931.

2013.- Con una calidad inmejorable, con un espectáculo multimedia como pocas veces se ha visto, el dueto inglés Pet Shop Boys, precursor de la música electrónica, ilumina el espíritu y atisba en la mente con su sonido en el Nicho de la Música del Parque Takilhsukut, en el contexto de su presentación en la Cumbre Tajín 2013.

2014.- La producción de la serie de televisión “Texas Rising” anuncia que filmará en el estado de Durango, con lo cual generará nueve mil empleos y traerá una derrama económica por 310 millones de pesos, informó el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, al firmar el convenio con el director Roland Joffé y el productor José Ludlow.