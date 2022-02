Nacimientos, álbumes

1935. Nace Sonny Bono (de nombre real Salvatore Bono), en Detroit, Michigan (Estados Unidos). …

1956. Nace James Ingram, en Akron, Ohio (Estados Unidos). …

2009. Se edita el álbum “Years of refusal”, de Morrissey.

16 de febrero de 1974 el álbum Planet waves de Bob Dylan llega al número uno de las listas de éxitos estadounidenses.

16 de febrero de 1998 se lanza el álbum de Amon Amarth llamado Once Sent from the Golden Hall.

16 de febrero de 2009 se publica el single de U2 llamado “Get On Your Boots”.

16 de febrero de 2010 se lanza el álbum remasterizado de Santana llamado Supernatural Legacy Edition.

