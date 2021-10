Nahuel Pennisi: “Renacer”

El artista argentino Nahuel Pennisi recibió una nueva nominación al Latin Grammy por su álbum “Renacer” en la categoría “Mejor álbum folclórico”.

Nahuel llegó recientemente de una gira por España donde se presentó por primera vez con gran éxito. Visitó la isla de Fuerteventura, el Palacio de congresos, Lanzarote, (en los Jameos del Agua) un espacio único en el mundo. Y finalizó en La Laguna, como cierre de las fiestas, en la plaza del Cristo, donde en tan sólo una semana agotó todas las localidades.Esta semana Nahuel Pennisi recibió su segunda nominación al Latin Grammy esta vez en la categoría “Mejor álbum folklórico” por su último disco “Renacer”.

El talentoso guitarrista, cantante y compositor Nahuel Pennisi estrenó recientemente el video del single “Ella“, un videoclip en homenaje a la mujer actual. Una canción que busca revalorizar y agradecer el rol de la mujer en todos los ámbitos.“Esta canción es muy especial para mí. Las mujeres más importantes de mi vida, mi pareja, mi madre y mi abuela, han sido siempre mujeres inspiradoras, empoderadas, que luchan por sus sueños y logran un equilibro para llevar adelante todo lo que quieren. Siento que la mujer en general tiene el don de estar al pendiente de muchas cosas a la vez, con una energía única e iluminando cada lugar donde está”, expresó Nahuel.

A fines del 2020 Pennisi presentó “Renacer”, que también recibió el Premio Gardel como “Mejor álbum folklore alternativo”. De este álbum se desprende su single “Mundo” junto a Abel Pintos, y una colección de trece canciones que combinan producciones propias y originales, con algunos clásicos de la música latinoamericana.

Además del track con Abel, Pennisi ya había adelantado las emotivas canciones “Compañera”, “Vuelve” y “Universo paralelo”. Gran parte del álbum cuenta con la producción del reconocido Julio Reyes Copello (Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Jennifer López, Kanny García, entre otros) e incluye la participación de grandes músicos en estudio.

Sobre este álbum, dice Pennisi: “Renacer es la palabra que me representa hoy. Aprendí mucho en este tiempo, en este proceso. El nacimiento de mi hijo, el impulso que le dio a mi carrera ganar en Viña del Mar, son cosas que me han cambiado. Siento que he renacido en varios sentidos”.



Actualmente Nahuel está comenzando una gira por todo el país con su concierto “A solas”, y en paralelo se encuentra preparando su presentación en el Teatro Ópera el próximo 10 de diciembre. Un show diferente y lleno de emociones. Las entradas ya pueden adquirirse en Ticketek.

