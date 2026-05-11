Este miércoles 13 de mayo los asistentes podrán recorrer los puestos ubicados en la Plaza Seca del Centro Cívico.

El próximo miércoles 13 de mayo, la Plaza Seca del Centro Cívico será el escenario de una nueva edición de la Feria Agroproductiva, de 9:30 a 13:30, con alimentos y artesanías de calidad directamente de sus productores, en una iniciativa del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Durante la jornada del miércoles, los asistentes podrán recorrer los puestos ubicados en la Plaza Seca del Centro Cívico, donde encontrarán una variada oferta de productos agropecuarios, conservas, panificados artesanales, lácteos, mermeladas, hierbas aromáticas, frutas y verduras de estación, entre otros rubros.

La propuesta, que ya se ha consolidado como un clásico dentro de la agenda de economía social y desarrollo local, apuesta nuevamente al contacto directo entre el consumidor y el productor. Todos los artículos son elaborados por pequeños y medianos productores sanjuaninos, lo que garantiza trazabilidad, frescura y precios justos.

Además de las compras, la jornada incluirá una actividad promocional destacada: el sorteo destinado exclusivamente a aquellas personas que hayan visitado el stand de la Feria Agroproductiva durante la XXXI Feria Internacional de Artesanías.

Para participar, los interesados deberán acercarse el día del evento y completar sus datos en el puesto habilitado por el Ministerio organizador.