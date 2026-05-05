Operativo de Salud

EL REPORTERO 5 de mayo de 2026
SUM Alba

Gracias al convenio con el Sanatorio Argentino y al compromiso de cada profesional presente, el operativo ginecológico llegó al CAPS Villa Alba, donde las santaluceñas que se sumaron a esta iniciativa pudieron acceder a controles mamarios, colposcopias, PAP y estudios complementarios que permiten prevenir y detectar de manera temprana el cáncer de útero y de mama.🏥

Además, el #ÁreaSalud también sumó controles de rutina y nutricionales, asegurando un abordaje integral.

Seguimos trabajando para acercar más salud, prevención y cuidado a cada vecina de nuestro departamento

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