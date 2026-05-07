Orrego celebró el Día de la Minería en San Juan con un fuerte respaldo federal

El gobernador de San Juan encabezó el acto central en el Velódromo Vicente Chancay junto a Karina Milei y cinco mandatarios provinciales, destacando el potencial estratégico de la región.

En un acto clave para ratificar el rumbo de la industria y destacar la importancia de los minerales para el futuro., el gobernador Marcelo Orrego encabezó la celebración del Día Nacional de la Minería en San Juan. El encuentro se desarrolló en el marco de la Feria Internacional San Juan Minera 2026, un evento que reúne a más de 422 expositores y delegaciones de 20 países en suelo sanjuanino.

La ceremonia central tuvo lugar en la pista principal del Velódromo Vicente Alejo Chancay, ubicado en Pocito, consolidando a la provincia como el centro de la actividad minera en el país.

La jornada contó con un fuerte respaldo del Gobierno nacional y de diversas provincias argentinas. Estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. También participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun. El carácter federal del evento se completó con la asistencia de los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Durante el acto de apertura, Orrego destacó que «Nosotros hacemos minería desde la década de los ‘80, la consolidamos en los 2000 y la concebimos como una política de Estado. Esto nos define porque tenemos una matriz productiva en la que más del 80 por ciento de nuestras exportaciones tiene que ver con los minerales. Hoy, la cal y el oro son parte de eso, y valoramos muchísimo la diversificación de la economía».

Además, el mandatario remarcó que «Tuvimos un presidente que tuvo una decisión, que es mejorar la macro, generar los climas de negocio para que sucediera. Y empezó a haber estabilidad fiscal. Y después de la estabilidad fiscal tuvimos la oportunidad de que llegara la seguridad jurídica. Y después de esa seguridad jurídica avanzamos hacia el RIGI, que vino a mejorar la ley de inversiones mineras. Y después, claramente, otro desafío era lo que tenía que ver con la eliminación del cepo».

El gobernador sanjuanino enfatizó: «Las inversiones llegan donde hay buen clima de negocio, las inversiones llegan donde hay confianza. Esa es la palabra, confianza. Y, como siempre digo, no solo en el ámbito del trabajo, también lo hago en el ámbito de la vida, la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos. Y esto lo digo definitivamente porque lo que había que sembrar era confianza y lo otro va a venir por añadidura».

También expresó que «si al presidente le va bien, no hay bien a todos los argentinos. Hay que trabajar y trabajar mucho, crear mucho compromiso social. Ya no quiero hablar de licencia social hace tiempo, sino de compromiso social. El compromiso de decir que podemos hacerlo, el compromiso de decir que podemos hacer realidad que una comunidad que hace minería viva mejor».

Y concluyó: “El rindex de las empresas tiene que ser su ganancia. Es claro, es normal, es tangible, pero el rindex de los gobiernos tiene que ser mejores fuentes de trabajo. El rindex de este gobierno tiene que ser un mejor valor agregado en los proveedores locales. El rindex de este gobierno tiene que ver con que no haya desarraigo, que se queden en los lugares donde nacieron cada uno de los chicos. Ese es nuestro Norte y eso es lo que vamos a hacer. Así que el momento de invertir es ahora”.

Por su parte, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, calificó a San Juan como una “provincia protagonista” que posee las reservas de cobre necesarias para llevar al país a una dimensión desconocida. Como idea fundamental sobre la industria en general, Lucero sostuvo que es ambientalmente irresponsable obstaculizar la minería bajo argumentos anacrónicos, ya que minerales como el cobre, el litio y la plata son indispensables para la electrificación global y la protección del ambiente a través de energías limpias.