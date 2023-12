Orrego: “Con educación de calidad, nuestros hijos tienen la posibilidad de poder elegir, ser libres y lograr sus sueños”

El gobernador puso en funciones a la ministra de Educación Silvia Fuentes, y a funcionarios de esa repartición.

El gobernador Marcelo Orrego presidio en la tarde de ayer el acto de asunción de la ministra de Educación Silvia Sara Fuentes Giménez y la demás autoridades que presidirán las carteras que conformaran el organigrama del ministerio.

El acto se desarrolló en el centro de convenciones Guillermo Barrena Guzmán y participaron además del gobernador, el secretario de seguridad Gustavo Federico Sánchez, rector de la UNSJ Tadeo Berenguer, vicerrectora Analía Ponce, rectora de la Universidad Católica de Cuyo María Laura Simoneci, secretario general de AMET Daniel Quiroga, supervisoras, supervisores, docentes, familiares.

El acto comenzó con el ingreso de banderas de ceremonia y entonación del Himno Nacional Argentino e Himno provincial a Sarmiento.

Posteriormente el gobernador Orrego junto a la ministra Silvia Fuentes entregaron certificados de autoridades designadas al equipo que conformará el Ministerio de Educación.

El gobernador dijo: “palabras de agradecimiento porque han hecho un buen trabajo. No creo en las individualidades, creo en el equipo, estoy convencido que cada uno que ha aceptado este compromiso, lo ha hecho con alegría, pasión, de manera altruista porque aman lo que hacen”.

Agrego que “todos de alguna manera somos maestros de los que tuvimos en nuestras vidas, la educación es el camino, la educación es fundamental para la vida de la gente, como decía Sarmiento. Sin educación no tenemos nada”.

Continuó diciendo que “la educación va a ser clave para el gobierno. En mi proyecto hay tres palabras claves que son aprender, trabajar y producir. Porque la educación es el arma más importante que tenemos, es la posibilidad que nos da de tener movilidad social ascendente, porque con educación de calidad, nuestros hijos tienen la posibilidad de poder elegir, ser libres, de poder lograr sus sueños”, aseguro el gobernador Orrego.

En este sentido dijo que “estoy convencido que el proceso que viene no es fácil, seguramente nos toca asumir en el peor momento de la historia Argentina, la crisis aguda en lo económico y en lo social, porque hemos perdido la confianza en estos tiempos con aquellos que nos gobiernan”.

“Hay que devolver la confianza a la gente trabajando mucho, quienes amamos lo que hacemos tenemos que seguir haciendo, las escuelas van a tener la mejor infraestructura, todo está en esos bancos humildes de una escuela”. Hoy en este día tan importante vamos a poner en funciones a todo el personal”, indico el gobernador.

Por último, dijo que “es un desafío, yo solo no puedo, sepan que nos vamos a tener que ajustar el cinturón, pero vamos a salir adelante, la Argentina tiene que salir adelante y San Juan también, porque siempre se reconstruyó”.

Por su parte, la ministra Silvia Sara Fuentes dijo “estar muy contenta” y que desde ayer “ya estamos trabajando en el tiempo de transición y en estos primeros días que estanos en la gestión”.

“Hoy estamos presentando el mejor equipo, cada una de las personas que van a acompañar a este equipo educativo tienen muchas virtudes, especialmente son buenas personas”, dijo la funcionaria.

Agregó que “es un equipo que escucha, que está atento a las necesidades porque son 23 mil los docentes en la provincia. Vamos a escucharlos y estar cerca de cada uno de ellos, del lado de cada uno de los directores, al lado de cada uno de los supervisores que hoy han tenido la referencia de estar acá acompañándonos”.

La ministra sostuvo que “esta gestión no la hacemos solos, la hacemos todos en conjunto, toda la comunidad educativa, todos los que somos en el ministerio, pero también tiene que ver con cada uno de los padres y los estudiantes que vamos a recibir”.

Finalmente dijo que “estamos finalizando un año, pero estamos con expectativa, esperanza muy grande para el 2024, tenemos muchas ideas y las vamos a llevar a cabo”.

Conformación del equipo de autoridades del ministerio

Ministra

SILVIA SARA FUENTES GIMÉNEZ

Secretaria de Educación

VANESA MARIELA LUEJE

Secretario Administrativo

LUIS REYNOSO

Directora Administrativa

DANIELA GONZALEZ

Subdirector Administrativo

ERNESTO OLIVERA

Subsecretaria de Planeamiento Educativo

FANNY LILIANA NOLLEN

Directora de Educación Inicial

LAURA CASTRO

Subdirectora de Educación Primaria

MARILYN JUAREZ MEDINA

Director de Educación Secundaria Orientada y Artística

FEDERICO CÁNOVAS

Directora de Educación Superior

MARCELA RAMONA HERRERO

Director de Educación Técnica y Formación Profesional

JOSÉ VALVERDE

Subdirector de Educación Técnica

RODOLFO NAVAS

Directora de Educación de Jóvenes y Adultos

GABRIELA MORENO

Directora de Educación Especial

MARIANA GÓMEZ GARCÍA

Directora de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios de Educación

CARINA SUAREZ

Director Técnico Pedagógico

SEBASTIAN LEDDA

Directora de Planes y Programas

CELINA MARCELA ORO

Director de Relevamiento de Necesidades Edilicias.

LEONARDO JAVIER LUCERO

Director de Sistemas

JORGE ECHEGARAY

Jefe de Asesores Ministerio

ANDRÉS TROCHE

Asesor Legal Ministerio

GASPAR GIL

Asesor legal Ministerio

GABRIEL EDUARDO GONZÁLEZ

Asesor legal Ministerio

SANDRA MABEL LUCERO NACUSI

Asesor Legal Secretaria

SANTIAGO TASCHERET

Asesoras y colaboradoras:

Asesoras Pedagógicas: Josefa Lucía Herrera, Rossana Belli, Mónica Luna

Secretarias administrativas de: ministerio: Emile Tamayo, secretaría Educación Agostina Martínez.