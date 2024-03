Orrego en la jornada de espiritualidad: “Es muy importante el diálogo, el consenso, el respeto

El encuentro entre líderes políticos y sociales, tuvo como objetivo reflexionar sobre el liderazgo y la paz social y generar herramientas que ayuden a transitar el complejo contexto social

Este sábado 23 de marzo, el gobernador Marcelo Orrego participó del 24º Retiro de Espiritualidad para líderes políticos, sociales, sindicales y empresariales, a cargo de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo.

La jornada de espiritualidad tuvo lugar en la Casa del Movimiento Camino de Emaús, en la localidad de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio, por Ruta 20 y Callejón Coria. El eje estuvo puesto en la reflexión sobre los desafíos que presenta la dirigencia, en un contexto político, social y económico complejo y en el que los sanjuaninos precisan de diálogo y acciones esperanzadoras.

Antes de comenzar la celebración de la misa, el gobernador Orrego dijo:

“Es muy importante el diálogo, el consenso, el respeto, el escuchar a las instituciones intermedias, sean religiosas, social, deportiva, eso no se debe perder en momentos de crisis”.

Agregó: “La Argentina atraviesa un momento muy crítico, creo que debe ser el peor momento en cuestión económica y financiera, pero si los sanjuaninos estamos unidos, encaramos nuestros problemas unidos, lo vamos a ir resolviendo, porque los sanjuaninos somos resilientes.

Así lo demostramos después del terremoto”.

Continuó diciendo que

“tenemos la suerte de tener instituciones que tiene una mirada social, con responsabilidad social. Agradezco a la Iglesia, en este caso, por hacer parte a todos los actores sociales, y poder compartir experiencias para poder tener mejores resultados”.

Por otro lado expresó que “el mensaje de cuaresma del Papa Francisco marca el sentido común de lo que una persona que circunstancialmente ocupa determinado lugar, debe seguir. Yo soy un tipo común, que hoy me toca estar en un lugar importante, de tomar decisiones, pero siempre va a ser para mejorar la vida de las personas que más necesitan, los más humildes, los que más necesitan protección, los niños, los adultos mayores. Creo en la justicia social y estoy convencido que los tiempos que vienen van a ser difíciles pero tenemos que tener una mirada de trabajo en conjunto, con unión, y siempre pensando en el projimo.

Vamos a estar en todos lados, pero un poquito más en donde la están pasando mal”.

Agregó además: “Estar atento y escuchar a las distintas instituciones que tiene el Estado provincial, es tiempo de escuchar, con humildad, con responsabilidad, con diálogo, no hay obstáculo que no podamos revolver los sanjuaninos.

Para finalizar dijo:

“Nadie tiene la verdad absoluta y en estos tiempos de crisis tan profunda y delicada, hay que estar cerca de los que más necesitan. Esto nos pone a todos a trabajar de manera unida y contundente por un futuro mejor”.

Concluyó diciendo que “solo no puede nadie, tenemos que hacerlo de manera conjunta”.

Como cada año, esta reunión va renovando las personas que la llevan adelante y el tema de interés sobre el cual se pone el foco. En este sentido, se trató de una jornada de diálogo, oración y reflexión para quienes tienen responsabilidad pública.

Además del gobernador, participaron del encuentro el vicegobernador Fabián Martín, el presidente de la Comisión Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo, Héctor Allende, el arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Lozano y como invitado especial, el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo. Además, estuvieron presente referentes gremiales, titulares de cámaras empresariales, dirigentes sociales, responsables de merenderos y comedores y profesionales que desempeñan tareas comunitarias en poblaciones vulnerables.