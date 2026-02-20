Paritaria docente: el Gobierno de San Juan y los gremios concretaron una nueva sesión

El viernes 20 de febrero, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET participaron de la tercera sesión de la primera negociación paritaria del 2026.

En este marco, el Ejecutivo provincial ofreció un incremento del 10% en dos tramos: 5% en marzo y 5% en junio de 2026, con una cláusula de revisión en el mes de junio, de acuerdo a las condiciones económicas.

Además, se ofreció elevar la Ayuda Escolar a $100.000 (cien mil pesos) por Hijo, pagadero con el salario de febrero; incrementar en 4 puntos el código A01 en el nomenclador docente para marzo de 2026; e incrementar en 4 puntos el código E60 para marzo de 2026.

Cabe aclarar que el Ejecutivo informó que se pagará con el sueldo de febrero de 2026 Equipamiento Docente por un monto de $128.801,76.

Tras la negociación, el Gobierno y los gremios docentes pasaron a un cuarto intermedio y volverán a reunirse el próximo viernes 27 de febrero.