Perlas de la elección: el voto “polenta” y la fórmula Wanda Nara-Mauro Icardi

Las perlitas son curiosidades, escenas de color . La primera de la mañana de esta jornada de elecciones legislativas la dio el “chancho blanco” que apareció ante los medios aprovechándose de la llegada de Horacio Rodríguez Larreta a la Facultad de Derecho, minutos después de las nueve de la mañana. Divertido, el hombre vestido de traje gris, zapatos negros, remera blanca y pañuelo oscuro con una gran careta blanca de chancho bailó ante las cámaras mientras el jefe de gobierno porteño ingresaba al establecimiento para emitir su voto.

Al igual que en las PASO, Pablo Cabaleiro, más conocido como “el mago sin dientes”, espera los resultados de las elecciones legislativas 2021 en la primera fila del búnker de Juntos por el Cambio, en Costa Salguero. Según informa el periodista Sebastián Davidovsky desde el lugar, la del mago fue unas de las primeras caras conocidas que se vieron en el búnker junto al actor Juan Acosta.

La fórmula Wanda Nara-Mauro Icardi

Como no podía ser de otra manera, el #WandaGate se coló en jornada electoral. “No podía faltar”, escribió el usuario de Twitter @LucasFriasOk, oriundo de la provincia de Tucumán, junto a una imagen de la pareja del momento y una lista ficticia que la tiene a Wanda Nara como primera candidata y a Mauro Icardi en segundo lugar. ¿El detalle? La lista lleva el número “6,7,8″en referencia al programa de televisión argentino que fue emitido por la TV Pública. Algo parecido sucedió en la escuela “Nuestra Señora del Carmen” del barrio porteño de Coghlan donde una votante, indignada con el oficialismo y la oposición, armó su propia boleta. “Váyanse ‘Todos’ ‘Juntos’ a la mier…”, escribió ingeniosa bajo el seudónimo “la abuela”.

El voto “polenta”

En alguna escuela de la provincia de Buenos Aires, un votante llevó un paquete de polenta que dejó junto a las boletas del Frente de Todos . La imagen de la Presto Pronta en el cuarto oscuro, al lado de las caras de los candidatos a diputados, senadores y concejales de alianza oficialista, encabezada por Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, se hizo viral en las redes sociales.

Carlos Carrascosa como fiscal de mesa: irreconocible

Cerca de las 15 horas se viralizó una imagen de Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta García Belsunce, que fue condenado y luego absuelto por el crimen de su mujer en 2002, en su rol de fiscal para Juntos Por el Cambio en la escuela Florentino Ameghino de Luján. A pesar de su aspecto desalineado, el hombre de 76 años fue rápidamente fue reconocido por los vecinos que se acercaron a votar.

Instalado en Luján, desde que recuperó la libertad el 19 de diciembre de 2016, los días de Carrascosa son tranquilos. Por las mañanas, según supo este medio, desayuna en un café junto a siete amigos y planea publicar su segundo libro. Sería una continuidad de Diario de un inocente: un amor, una causa, una vida, editado por Penguin Random House. En lo que respecta a su salud, el viudo tiene las dos dosis de la vacuna Sputnik y también se vacunó contra la gripe y la neumonía. Paralelamente hace un tratamiento con vitamina D.

Después de votar, Patricia Bullrich almorzó con Gerardo Milman, candidato a Diputado Nacional. Así se los vio en una imagen que tuiteó el ex Secretario de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad de la Nación. Tomados de las manos y sentados uno al lado del otro, Bullrich y Milman se disponían a comer unas milanesas con huevo frito y a la napolitana con papas noisette que, al parecer, cocinó la mismísima la presidenta del PRO . “Cargando energías para lo que viene. ¡Gracias Pato Bullrich por esperarnos con estas increíbles milanesas!”, apuntó Milman en su cuenta de Twitter.

Los disfraces

En sintonía, como sucedió en el 12 de septiembre pasado, se repitieron también los personajes pintorescos que ingresaron disfrazados a los cuartos oscuros. En Villa María, provincia de Córdoba, dos personas acudieron a votar personalizadas como Papá Noel y San La Muerte. Según apunta la agencia NA, la gendarmería les solicitó que se quitaran las máscaras y dejaran ver sus rostros ya que para votar es necesario comprobar la identidad de las personas. Los testigos dijeron que ambos ciudadanos estaban vestidos así porque venían de una fiesta que había terminado pocas horas antes. No fueron los únicos: en Rosario hubo un elector que apareció dentro del traje de un dinosaurio ; en el Palermo porteño el sastre Jorge Williams volvió a vestirse de Argentina al emitir su voto envuelto en un traje confeccionado con los colores de la bandera.

El doble de Alberto

Esta mañana, mientras Alberto Fernández desayunaba junto a Leandro Santoro en un bar ubicado en avenida Caseros al 3600, afuera lo esperaba “su doble” para sacarse una foto con él. El hombre, vestido de saco y corbata y con bigote muy similar al del Primer Mandatario hizo lo posible para obtener una selfie con Fernández, pero no lo logró. “ El Presidente salió muy rápido del bar de Boedo rodeado de seguridad y militante s”, contó en su cuenta de Twitter el periodista Alan Longy.

El preso que pidió “seguridad”

En Tucumán, se vivió una situación particular en la escuela Técnica N°1 de Lastenia. Según reflejaron los medios locales, un hombre de 29 años fue disfrazado de preso y Gendarmería Nacional no lo dejó votar.

“Se acercaron, me preguntaron por qué estaba vestido así y me sacaron de la escuela”, contó el hombre en diálogo con La Gaceta de Tucumán. “ Fui disfrazado para expresar mi inquietud porque hay mucha inseguridad. Los hechos de violencia son cada vez más incesantes hacia la gente. Necesitamos más policías, necesitamos que la justicia cambie y que no sea favorable para los que están en el poder, las mismas instituciones crean un sistema fraudulento”, dijo el tucumano, llamado Emanuel Villarreal.

El “chancho blanco”

“ Soy el chancho blanco. Soy un candidato que participa en estas elecciones. Venimos trabajando muy duro y esperamos que se den los resultados. Somos del partido Civilización y estamos a favor de la cultura de Sarmiento. Queremos un país en el que se pueda comprar dólares, que la gente pueda salir libremente e ir a Miami. Agradezco a los medios que están en acá. Estoy muy emocionado por este día, esperemos que esto avance. Aguante la libertad ”, expresó, entre otros mensajes, que emitió en diálogo con los diferentes medios apostados en la vigilia por los votos de los principales referentes políticos. Dijo que ya había votado en la Biblioteca Nacional y suministró una serie de boletas con su rostro, la palabra “civilización” y un enlace de Instagram donde se promociona como “artista visual o performer”.PlayEl “chancho blanco” que bailó atrás de Larreta y se sacó fotos con Macri.

Mientras Horacio Rodríguez Larreta hablaba en conferencia, el chancho blanco mantenía su plan de figurar al intentar ganarse un hueco detrás del entrevistado en el ángulo de las cámaras. Luego continuó su raid mediático y horas después -cerca de las once de la mañana- apareció en la escuela N.º 16 Wenceslao Posse, de Palermo, para acompañar el deber cívico de Mauricio Macri. El personaje alcanzó a sacarse fotos junto al ex presidente.

Según supo este medio, luego de emitir su voto, el Jefe de Gobierno porteño almorzó en un conocido restaurante de la Costanera Norte junto con su madre, sus hermanos y sus dos hijas . ¿El menú? Super light: pescado con ensalada.

