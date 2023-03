¿Por qué no bajo de peso? Metabolismo lento

La Dra Sofía Nievas. Médica Cardióloga(MP 4072 ME 90 ) nos comenta, una queja frecuente de mis pacientes ” No como tanto, pero no logro bajar de peso” Por qué será?

Existe lo que se llama VELOCIDAD DEL METABOLISMO ” Y no todos tenemos la misma velocidad del metabolismo.

Qué es el metabolismo lento ? cuales son las causas mas frecuentes ? cuales son los síntomas que debo tener presente para sospecharlo ? como puedo acelerar el metabolismo ? estas y muchas otras son las preguntas que me hacen los pacientes … por eso decidí hacer este video.

Dirección: 25 de Mayo Este 336, J5400 AGH, San Juan. Teléfono: 0264 421-8117

Nosotros en Fundación Cencor al ser un centro de derivación de pacientes con obesidad y diabetes trabajamos intensamente para mejorar el metabolismo de nuestros pacientes, realizamos ejercicios adaptados, supervisados y personalizados para lograr este y otros tantos objetivos terapéuticos.

Lo nuevo en fitness en personas mayores: justamente dos cosas que son fundamentales, acelerar el metabolismo, sin lesiones osteoarticulares … con esta premisa trabajamos con ejercicios de alta intensidad (HIIT) de grupos musculares específicos sin estrés cardiovascular y reduciendo al máximo las lesiones osteomusculares.

Este es el link del Video Metabolismo lento

Dra Sofia Nievas

Ciencia y Educación

@Drasofianievas

