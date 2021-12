Preocupación de un argentino en Alemania: “Estamos siendo víctimas de la tiranía de los antivacunas”

La pandemia está pegando fuerte nuevamente en Europa y en Alemania en un abrir y cerrar de ojos, por la actitud de un grupo antivacunas, se está complicado todo, se dispararon los contagios por coronavirus y se vienen medidas drásticas para cortar los casos, entre ellas, pases sanitarios y hasta obligatoriedad de inocularse.

Ciro Digiovanni es un argentino, de 37 años, hijo de Buby y Charo, hermano menor de Augusto y Hernán, que vive desde 2015 en Stuttgart, Alemania, donde pasa sus días con su pareja Stephanie y los hijos de ella, Vicent y Samuel.

Ciro trabaja en una empresa que fabrica software para controles remotos, y hace unos días comenzó con las tareas de home office.

“Trabajo para la empresa TeamViewer, que hace software para el control remoto de dispositivos, principalmente ordenadores, y en esta situación de Covid el control remoto fue más que esencial, entonces hubo un montón de trabajo durante la pandemia. Yo trabajo como vendedor para el mercado italiano, el español y a veces para el mercado inglés y el alemán”, comenzó afirmando Ciro Digiovanni en una entrevista con Minutouno.com.

¿Cómo es la vida en Alemania para un argentino?

Haciendo un resumen básico, acá todos se tratan de señor, mi vecino de hace seis años todavía me trata de ‘señor Digiovanni’. El alemán, tengo que ser sincero, es muy abierto, es muy paciente, no tiene drama en explicarte las cosas mil veces, el idioma es muy difícil, debe ser uno de los más difíciles del mundo, pero cada vez que tuve un problema con un alemán básico me ayudaron. Yo estuve obligado cuando me vine a vivir a hacer un curso de integración a la vida alemana, donde durante dos meses tuve que ir de lunes a viernes cinco horas por día dónde ellos me introdujeron a sus costumbres, sus leyes, su sociedad, su cultura, su comida, para no sentirme aislado.

¿Cómo es la vida en pandemia en Alemania?

Yo me acuerdo que cuando empezó a circular en febrero la noticia de que en algunos países habían comenzado las restricciones, el mismo pueblo alemán, antes que Angela Merkel anunciara las restricciones, se metió solo en sus casas. Entonces, cuando comparás con otros países, como Italia o como mostraban en algunas partes de Argentina, acá el propio alemán se guardó sin que nadie le diga nada. Al alemán le gusta mucho las reglas, le gusta mucho el orden, sostienen que hay una manera correcta de hacer las cosas y una manera equivocada. Acá siempre se mantuvo la distancia social, el uso del barbijo, el alcohol en gel, siempre respetando las restricciones. Acá las multas por no cumplir las restricciones eran de 20 mil euros.

¿Cómo fue la vacunación en Alemania y Europa?

Alemania, irónicamente, si bien fue el país que ayudó a Estados Unidos a producir la vacuna, porque la Pfizer BioNTech es de un laboratorio alemán, empezó tarde a vacunar. Pero una vez que empezaron no hubo con qué darle. Llegaron a cada rincón.

Ciro jugando los nenes de su pareja

¿Cómo quedó la economía luego de casi dos años de pandemia?

En Alemania la parte económica se cuidó bastante, protegieron a las empresas, dando beneficios fiscales y otorgando préstamos. Ayudaron también a que no haya despidos de personal pero les permitieron bajar sueldo a los empleados, de esa manera, no se despidieron trabajadores. Aparte le inyectaron capital. Alemania invirtió 60 mil millones de euros en el sistema sanitario para comprar todos los insumos necesarios, como respiradores, para combatir la pandemia.

“Por culpa de unos pocos se están disparando los contagios de nuevo”

¿Cómo está Alemania en la actualidad, con la aparición de la nueva variante Ómicron?

Alemania tiene una situación muy particular en comparación con otros países, porque si bien tiene el sistema sanitario súper reforzado, tiene muchas vacunas, toda la estructura para combatir la pandemia, hay una generación de gente joven que son antivacunas, veganos en su mayoría, que son de escuelas de casi libertinaje para la educación de sus hijos, que te das cuenta quiénes son porque van los chicos descalzos por las calles, después ser parte de de una estructura tan dura se fueron al otro extremo. Y en esta situación de pandemia terminamos siendo víctimas de la tiranía de esta gente que, no quiero decir que es un capricho, pero es lo que nos está pasando acá que por culpa de unos pocos se están disparando los contagios de nuevo, cosa que no suma porque no se quieren vacunar y con esta nueva variante, la Ómicron, hay medios que no ayudan y hay paranoia. La luz al final del túnel está con la vacuna.

Se vienen nuevas restricciones…

Si, se vienen nuevas restricciones, tengo amigos y colegas que trabajan en otros países que están muy preocupados porque se vienen las fiestas y no saben si van a poder juntarse o no. Algunos tienen que viajar de Alemania a Rumania y tienen que cruzar Austria que cerró las barreras, entonces cómo llegás… Un vuelo en Navidad, si conseguís, sale fortuna, a los ‘Tanos’ les pasa lo mismo. Se está generando una ansiedad bastante grande porque se da cuando parecía que estábamos viendo la luz al final del túnel aparecen nuevas variantes. A nosotros en nuestro trabajo nos mandaron a todos a hacer home office, salvo para los que son esenciales,

¿Cómo ven los alemanes a la variante Ómicron?

La gente ve la Ómicron como el resultado de una mutación que responde a una vacunación muy grande, porque dicen que si está mutando el virus quiere decir que el original no está sobreviviendo y teóricamente debería ser un signo positivo en realidad, menos fuerte que el anterior por lo tanto debería tener menos consecuencias fatales. Por eso, se vive con esperanza.

“El Estado alemán hace que no te falte nada material, pero la parte emocional arreglátelas vos”

¿Cómo es vivir en un país que casi no tiene inseguridad?

Donde yo vivo (Stuttgart) donde se fabrican las marcas de autos más importantes del mundo, una ciudad muy industrial, con una tasa de desempleo de casi el 0%,, pleno empleo, no encontrás una persona durmiendo en la calle, hay una fábrica al lado de la otra, ves los mejores autos. Fue muy loco adaptarme a un lugar tan seguro como argentino: una vez bajé del tranvía y tenía la mochila abierta, con un Ipad adentro, y lo primero que pensé fue ‘me robaron’ y miro adentro y estaba todo, era yo que me dejé la mochila abierta. Tengo amigos que no te digo que duermen con la puerta abierta pero casi. Tampoco hay casas con rejas y cosas por el estilo.

Sistema de reciclaje de basura: El sistema de reciclaje de basura es genial: yo tengo, literal, siete tachos de basura, que vienen a buscar 4 y ni siquiera todos los días, cartón y plásticos cada semanas, residuos orgánicos una vez por semana en verano, y lo otro una vez cada dos semanas.

¿Cómo es el sistema sanitario?

En los hospitales alemanes llegás y se te cae la mandíbula al piso, sin embargo, hay que decirlo, la medicina social argentina es de primera, vos va a un médico argentino y apenas te ve en el 99 por ciento de los casos le pega al diagnóstico. Al alemán, quizás por su forma de ser, les cuesta más eso por el trato personal.

¿Qué es lo que falta en Alemania?

Seguridad hay, trabajo hay, pero se paga un precio grande acá: el alemán va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Nadie dice en el laburo ‘che, vamos a tomar algo cuando terminemos’. El clima no ayuda por eso no hay mesas afuera en los bares. En Buenos Aires sabés que el fin de semana pase lo que pase tenés planes, llamás a un grupo, o a los que jugás al fútbol, siempre alguien hay. El que viene de nuestros pagos si no se arma un grupo de latinos te terminás deprimiendo, porque no podés trabajar y nada más. En Alemania materialmente nunca te va a faltar nada, el Estado en este país nunca te va a abandonar, pero en la parte emocional arreglátela vos. Con un grupo de tanos estoy armando el fútbol de los jueves… pero bueno, el que quiere celeste que mezcle azul y blanco decía Les Luthiers

