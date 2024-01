Preocupación del SEC por una ola de despidos en el Comercio sanjuanino

La secretaria General del Sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral, asistió a la audiencia de conciliación por los compañeros y compañeras despedidos de la empresa Gante S.A (call center).

Estuvieron presentes en la Audiencia: El director de relaciones Laborales, Dr. Marcelo Cerdera, la secretaria General del SEC, Mirna Moral, el secretario Adjunto, José Gremoliche, Sub secretaria gremial, apoderado del SEC y representante legal de la empresa.

Se trata de 20 compañeros que fueron desvinculados los últimos días del mes de diciembre.

Los trabajadores se acercaron al gremio por haber recibido una liquidación que no correspondía con la situación de cesantía y que reducía ampliamente lo que debían recibir en concepto de liquidación.

También, el Sindicato amplió la denuncia por no haberse realizado los aportes de la obra social, jubilatorios y seguridad social.

Ante la intervención del Sindicato, se logró el total de la indemnización, y con respecto a las cargas sociales la empresa reconoció la deuda y se comprometió a regularizar lo antes posible.

Sin embargo, la secretaria General del SEC, manifestó su preocupación por la situación económica actual y por 4 compañeros de Musimundo, 5 de Naldo, entre otros, que también perdieron sus fuentes laborales en los últimos tiempos, asimismo comunicó que el Sindicato está en estado de alerta, pendiente de estas situaciones y continua brindando asesoramiento legal gratuito a todos los empleados de comercio sean o no socios”.

Foto: Audiencia con Gante S.A (call Center) 20 empleados despedidos.