Presentación oficial del Censo 2022

El vicegobernador Roberto Gattoni acompañó al titular del Poder Ejecutivo, Sergio Uñac, a la presentación en la provincia del Censo Nacional de población y viviendas que se llevará a cabo el 18 de mayo de 2022. Cabe destacar que, en esta oportunidad, por primera vez en Argentina se va a recurrir también a la modalidad digital.

El acto contó con la participación del presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, el director general del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Marco Lavagna; la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, entre otros funcionarios.

“Nos comprometemos desde el gobierno de la provincia, desde cada uno de los acá presente en representación de las distintas instituciones que tenemos a poner el máximo de los esfuerzos, pero fundamentalmente el máximo de los compromisos, para que el censo pueda tener el resultado exitoso que todo el país necesita” expresó el gobernador Uñac.

Luego remarcó que “es más que determinante que los pueblos, las instituciones que representan a las distintas sociedades a nivel nacional y provincial podamos tener esta actualización de datos para saber quiénes somos, cuántos somos, de donde venimos, qué pretendemos y con esta información estadística poder establecer esa necesaria planificación de las políticas nacionales, provinciales y municipales”.

Por su parte, el director general del INDEC resaltó la importancia de trabajar en conjunto y dijo “para nosotros es central poder tener este contacto con ustedes para diagramar uno de los operativos más grande que existe en cualquier país, que es la realización de un censo”.

Seguidamente agregó que “el censo moviliza una cantidad de recursos humanos, tecnologías, recursos monetarios, es una inversión muy grande que uno tiene que poder dimensionar en términos de la importancia que tiene para un país tener estos datos censados. Los censos son los que nos permiten conocernos y aceptarnos en nuestras diversidades en un país tan amplio como es el nuestro, que tenemos diferencias culturales, diferencias étnicas. Nos permite reconocernos, este término es parte del slogan que le pusimos a este censo”.

“Para dimensionar en término de estructura del Censo, ese día se va a requerir seiscientas mil personas recorriendo todo el país. Casi diecisiete millones de viviendas en el país. En la provincia de San Juan particularmente vamos a requerir unos doce mil censistas aproximadamente. Van a tener que recorrer aproximadamente 232 mil viviendas que tenemos registradas tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Tenemos que ser capaces de llegar hasta el último rincón de nuestro país” explicó Marcos Lavagna.

Posteriormente indicó que “el censo necesita el compromiso absolutamente de todos, sociedad civil, sociedad académica, los distintos organismos del Estado de las provincias. El 18 de mayo será feriado porque se busca que la gente se quede donde reside habitualmente. Ese día no va haber actividades comerciales hasta las 20 horas para que permanezcan en sus hogares y reciban al censista”.

Con respecto al censo digital el gobierno habilitará, dos meses antes, a partir del 16 de marzo, una página del INDEC para ingresar y completar el formulario que consta de sesenta y un preguntas. Esta modalidad va estar disponible hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana. Quienes hayan elegido esta opción, solo van a tener que entregar el código de cumplimiento y responder al censista una pregunta sobre cuántas personas son en el hogar y el sexo de cada una. Sobre este asunto, aclaró “este interrogante lo hacemos justamente como mecanismo de validación de que no haya gente que se haya censado únicamente la persona y no el resto de la familia o para percibir algunos errores por ejemplo cuando una persona se fue a vivir a otra provincia por estudio y la madre quizás lo censa a ese miembro de la familia que no vive actualmente ahí. En estos casos, las personas son censadas en el lugar donde está estudiando”.

Por último, la ministra de Hacienda y Finanzas manifestó que “los censos arrojan datos que nos permiten medirnos, para poder tomar decisiones ya sea para potenciar fortalezas o para trabajar sobre las necesidades. Es allí donde el Estado cumple un importante rol. A este efecto, en la provincia de San Juan se ha constituido un Comité Censal Provincial del que me toca la gran responsabilidad de presidir junto con todos los compañeros y compañeras de gabinete, es decir junto a todos los ministros y secretarios de Estado. Pero también este comité para llevar a cabo este gran operativo censal va contar con un excelente equipo técnico de trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas. A este Comité no solo están invitados a participar todos los actores aquí presentes sino también otros organismos que sumaremos más adelante”.

