Presentaron programas de capacitación en Seguridad Pública

El vicegobernador Roberto Gattoni participó en Casa de Gobierno de la ceremonia de presentación de los programas de capacitación de Seguridad Pública en el marco del Acuerdo San Juan y la puesta en funciones de la flamante rectora del Instituto Superior en Seguridad Pública.

El acto fue cumplido en la sala Rogelio Cerdera y en la oportunidad, el titular del Poder Legislativo estuvo acompañado por el secretario de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga; la subsecretaria de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, María Verónica Benavente; el jefe de la Policía de San Juan, comisario general Luis Martínez y la subsecretaria de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad de la Nación, Karina Mouzo. Además asistieron el rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer; representantes de la Universidad Católica de Cuyo; funcionarios del Poder Judicial; representantes de cámaras empresarias del sector.

La oportunidad fue propicia para la exhibición de un video y luego fue dada a conocer la Resolución Nº 275, de la Secretaría de Seguridad por la que fue nombrada y puesta en funciones como rectora del Instituto de Seguridad Pública, la comisaria Patricia Andrea Herrera.

A continuación, fue suscripto un convenio marco de cooperación entre las Secretarías de Estado de Seguridad y Orden Público y la de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica para el lanzamiento de un Ciclo de Capacitación en Procedimientos y Protocolos Policiales, que fue firmado por los secretarios María Verónica Benavente y Carlos Munisaga y luego refrendado por el vicegobernador Roberto Gattoni.

En primer término, hizo uso de la palabra el jefe de Policía, comisario general Luis Martínez, quien entre otros conceptos manifestó que “con el transcurrir de los tiempos, el Estado provincial ha dotado los recursos materiales necesarios para que la Policìa de San Juan cumpla satisfactoriamente cada una de las labores que le son encomendadas, pero lo que resulta más importante es que ha permitido, más allá de la dotación paulatina de recursos humanos a nuestra institución desde la formación cual surge desde un convenio marco firmado en el año 2012 con la Universidad Católica de Cuyo, la capacitación, actualización y perfeccionamiento que posibilitó que distintos organismos del Estado provincial acudieran a las peticiones de la policía de San Juan en materia de capacitación, pero también permitió y posibilitó que integrantes de nuestra institución policial se capacitaran a nivel nacional e internacional.

Por su parte, la subsecretaria de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, María Verónica Benavente, manifestó que “esto es muy importante, no sólo para la fuerza de seguridad de la provincia de San Juan, sino también para quienes estamos convencidos de que el conocimiento incrementa el capital humano, el capital social, que nos permite mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad. No hay desarrollo social, cultural y productivo con equidad si no hay difusión del conocimiento científico o conocimiento no formal o ancestral”.

Añadió luego que “lo que está sucediendo aquí es muy importante y es instituyente, aquí nace una institución, no es fácil que las instituciones terminen fuera del mapa en el tiempo. Esto es algo instituyente que va a quedar en el futuro, que va ir mejorando y la fuerza va a tener un lugar donde abrevar conocimiento y perfeccionarse, soñando donde crear nuevo conocimiento”.

Por último, Benavente consignó que “cada vez que nos adentramos en el conocimiento, nos arrojamos a la aventura del espíritu y también va a ser muy bueno para cada agente de la policía que se adentra en el nuevo conocimiento, va a ser algo satisfactorio y placentero. Entonces qué vamos a hacer desde la SECYTI, vamos a financiar el plan estratégico, lo hemos compartido con el gobernador y está muy entusiasmado con esto; también vamos a poner a disposición del instituto de formación becas de posgrado al 50 por ciento para aquellos agentes que tienen título de grado y lo haremos en las universidades provinciales; vamos a financiar un curso de pericias informáticas forenses para 15 personas; financiaremos un congreso internacional porque también necesitamos internacionalizar el conocimiento que tenemos en la fuerza y vamos a acompañar toda aquella iniciativa para generar trayectos formativos en el instituto, con docentes que puedan ser locales de nuestras universidades o buscar trayectos formativos adecuados que ya estén funcionando en universidades del país”.

La subsecretaria de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad de la Nación,

Karina Mouzo manifestó que “desde la Nación desde que asumimos tomamos el compromiso de acompañar a todas las provincias de nuestro país en lo que hace a la formación de las fuerzas de seguridad y federales”.

Consignó después que “en el primer Consejo de Seguridad Interior relevamos (en el único que pudo sustanciarse de manera presencial) las necesidades de las provincias en esa materia, para generar ámbitos de articulación, colaborativos, de intercambio de propuestas y la verdad que con la provincia de San Juan venimos trabajando desde ese momento hasta hoy realmente de manera fluida, de manera interesante en términos de lo que son los objetivos que tiene la provincia y lo que podemos acompañar desde Nación. Es una directiva del Presidente de la Nación y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, federalizar y compartir todo lo que podemos acompañar en estos ámbitos al resto de las provincias. Y en función de eso tenemos un convenio de asistencia específico acompañando este proceso de creación del instituto”.

El secretario de Seguridad, Carlos Munisaga destacó a su turno que “la formación y profesionalización de nuestros efectivos policiales, es dar respuestas a lo que resultara en el Acuerdo San Juan, en el que hoy muchos de los aquí presentes nos acompañaron en ese proceso, en el cual resultó la necesidad de fortalecer y marcar procesos de formación que trasciendan todo el sistema de seguridad integral”.

Tras dispensar la ausencia del gobernador Sergio Uñac, el vicegobernador Gattoni expresó que “el gobernador advierte como una cuestión prioritaria la capacitación integral de las fuerzas de seguridad y también destacar que esta formación académica de las fuerzas de seguridad fue una de las acciones priorizadas en el Acuerdo San Juan”.

Finalmente, aseveró que “la capacitación integral le va a dar la oportunidad a la gente de las fuerzas de seguridad a tomar la mejor decisión, teniendo en cuenta esta visión de que las decisiones del uso racional y progresivo de la fuerza, tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de la capacitación”.