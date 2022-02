Protocolo para el comienzo de las clases

Las ministras de Salud y de Educación estuvieron presentes en la reunión realizada entre las 24 jurisdicciones de ambos ministerios.

En el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, el Gobierno nacional presentó el nuevo protocolo para el comienzo de clases, en un encuentro que contó con la participación de la ministra de Salud, Dra. Alejandra Venerando y la ministra de Educación, Prof. Cecilia Trincado.

La presentación del nuevo protocolo para el comienzo a clases estuvo a cargo del presidente Alberto Fernández; y la ministros nacionales de Salud, Carla Vizzotti y de Educación, Jaime Perczyk.

La ministra de Salud, Dra. Alejandra Venerando, hizo uso de la palabra en representación de sus pares provinciales, agradeciendo “la posibilidad de trabajar de manera federal y poder consensuar entre ambos sectores la realización de un protocolo que garantice un regreso a las aulas de forma plena, segura y continua”.

Uno de los lineamientos que establece el nuevo protocolo “Aulas Seguras” es la eliminación de las burbujas, manteniendo el barbijo, la ventilación cruzada, la higiene y limpieza regular de los ambientes y mantener la adecuada higiene de manos.

La escuela deberá recabar información sobre la vacunación contra el COVID-19 de toda la comunidad educativa, así como la del calendario nacional

Otro de los ítems contemplados es la Asistencia Cuidada, mediante la cual ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no a COVID-19-, el personal y los alumnos no deben acudir a la escuela y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes. Se recomienda que realicen la consulta médica correspondiente

Si los síntomas no son compatibles con Covid-19, luego de 24 horas sin presentarlos, puede volver a la escuela.

Ante la presencia de casos de COVID-19 se debe cumplir el aislamiento previsto, así como las medidas ante contactos estrechos, según la condición de vacunación, entre otros puntos.

Protocolo para la prevención y control de Covid-19 en establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario

Recomendaciones para garantizar 190 días de presencialidad plena, segura y continua:

Se eliminan las burbujas.

Asistencia cuidada: ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no a COVID-19-, el personal y los alumnos no deben acudir a la escuela y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes. Se recomienda que realicen la consulta médica correspondiente.

Si los síntomas no son compatibles con COVID-19, luego de 24 horas sin ellos puede volver a la escuela.

Ante la presencia de casos de COVID-19 se debe cumplir el aislamiento previsto de los mismos, así como de las medidas ante contactos estrechos según condición de vacunación.

La sospecha y confirmación de casos NO implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales.

Uso de barbijo a partir del nivel primario: debe tapar nariz, boca y mentón, bien ajustado a la cara y durante toda la jornada educativa en espacios cerrados.

La ventilación debe ser cruzada y constante.

Higienizar y limpiar regularmente los ambientes y mantener una adecuada higiene de manos.

Priorizar la distancia en los momentos en que no se utilice barbijo.

Se sospechará de un brote de COVID-19 en el aula en presencia de al menos 3 casos confirmados entre alumnos/as de un mismo aula -o alumnos y docente, para el caso de docentes permanentes- asociados epidemiológicamente, en un periodo igual o inferior a 7 días.

Se promoverá el estudio etiológico de los brotes (confirmar los primeros casos con pruebas de laboratorio y los casos asociados por nexo epidemiológico) para identificar el riesgo de transmisión.

En ese caso se notificará a los familiares de los estudiantes y al personal relacionado al aula.

Frente a sospechas de brotes, la autoridad sanitaria realizará la evaluación de riesgo pertinente y se encargará de definir junto a las autoridades educativas las medidas a adoptar.

Este documento fue elaborado por las áreas técnicas del Ministerio de Salud de la Nación con los aportes recibidos del Ministerio de Educación de la Nación, UNICEF, la OPS, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes.

