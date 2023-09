Reivindicación Histórica para los Veteranos de Guerra de Malvinas del Chaco

Chaco será la primera provincia que garantice dicho derecho para este conjunto de veteranos en el marco de la ley 2017-H. “Logramos un reconocimiento pleno y absoluto para todos aquellos que estuvieron involucrados en la gesta de Malvinas”.

El gobernador Jorge Capitanich anunció en el Círculo de Suboficiales, la puesta en marcha de una pensión graciable y vitalicia para ex soldados chaqueños, conscriptos, oficiales y suboficiales en situación de retiro, que hayan sido convocados, acuartelados y movilizados durante la guerra de Malvinas.



“Es un reconocimiento histórico moral, que significa además lograr un reconocimiento pleno y absoluto para todos aquellos que estuvieron involucrados en la gesta de Malvinas”, aseguró el mandatario.

Esta medida resulta de la modificación de los artículos 11 y 17 de la ley 2017-H y significa la incorporación de 88 veteranos que no estaban contemplados. El beneficio económico generado por este derecho adquirido no será retroactivo pero se hará efectivo inmediatamente a partir de su publicación. “Creo que es una justa medida de reivindicación”, sostuvo Capitanich.



El artículo 11 se modificó para que aquellos soldados chaqueños que hayan sido movilizados entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 a la zona de despliegue continental al sur del Paralelo 42° y que no hayan tomado parte de las operaciones militares, reciban una pensión equivalente al 95% de la categoría 7 (personal de servicio – grupo 1) del escalafón para el personal del Poder Ejecutivo.

Mientras que el artículo 17 establece ahora lo propio para quienes hubieran sido acuartelados o convocados pero que no hayan sido movilizados a la zona de despliegue. En ese caso recibirán una pensión equivalente al 75% de la categoría 7 (personal de servicio – grupo 1) del escalafón para el personal del Poder Ejecutivo.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo, destacó que Chaco es la primera provincia en incluir en el régimen de pensiones a oficiales y suboficiales retirados que fueron convocados o acuartelados en el conflicto. “Es una decisión política del gobernador que hace honor a la historia reciente de la patria en la defensa de su soberanía”, remarcó, acompañado además por el subsecretario de Gobierno, Raul Bittel.

El sub oficial mayor del Ejército, Daniel Giménez, expresó su agradecimiento al Gobierno provincial por esta reivindicación. “Es la primera provincia que reconoce a los oficiales y suboficiales que hemos sido movilizados al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); es un reconocimiento honorífico moral”, celebró.

Fuente: Prensa Gobierno de Chaco