Rivadavia Activa en tu barrio

Este 23 y 24 de abril seguimos acercando herramientas, acompañamiento y espacios de diálogo para nuestras personas mayores

En el Centro de Jubilados “Tejiendo Sueños”, trabajaremos en prevención, asesoramiento legal, niñez, familia y consumo problemático, promoviendo una comunidad más informada y contenida.

Además, el viernes sumamos una charla clave sobre mediación y resolución de conflictos cotidianos

Porque estar cerca también es escuchar, acompañar y brindar soluciones.

#RivadaviaCumple