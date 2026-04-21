Rivadavia Activa en tu barrio

EL REPORTERO 21 de abril de 2026
tejiendo sueños

Este 23 y 24 de abril seguimos acercando herramientas, acompañamiento y espacios de diálogo para nuestras personas mayores 🤝

En el Centro de Jubilados “Tejiendo Sueños”, trabajaremos en prevención, asesoramiento legal, niñez, familia y consumo problemático, promoviendo una comunidad más informada y contenida.

Además, el viernes sumamos una charla clave sobre mediación y resolución de conflictos cotidianos 🏡

💬 Porque estar cerca también es escuchar, acompañar y brindar soluciones.

#RivadaviaCumple

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