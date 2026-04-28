Salud amplía en 15 hospitales las prestaciones sanitarias 24 horas

El Ministerio de Salud implementa en 15 hospitales departamentales, por primera vez, la atención de guardias activas de 24 horas en farmacia, laboratorio y radiología, además de la atención vespertina en consultorios externos para la atención de pacientes adultos y pediátricos y la presencia de personal de admisión otorgando turnos hasta las 21:00 hs.

El objetivo principal es llevar más servicios a la gente, mejorar la accesibilidad al sistema de salud, brindando un diagnóstico preciso y seguro, la medicación adecuada y ampliando la cobertura, sin que tengan que movilizarse hacia centros de mayor complejidad.

Estas nuevas prestaciones fueron anunciadas por el gobernador Marcelo Orrego, en su discurso anual el 1 de abril, estableciendo que donde haya un médico existirán guardias de 24 horas en laboratorio, farmacia y radiología.

Además, se dispone el funcionamiento de consultorios en horario vespertino, gracias a la incorporación de profesionales que brindarán atención a pacientes adultos y pediátricos, con la incorporación de recurso humano. Y personal de admisión entregará turnos hasta las 21:00 hs.

Los establecimientos que actualmente cuentan con servicios de guardias activas las 24 horas son:

1.Hospital 25 de mayo – Calle 4 entre Mendoza y Enfermera Medina – 25 de mayo

2.Hospital Dr. Alejandro Albarracín – General Acha y 25 de mayo, Valle Fértil

3.Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza – Domingo Faustino Sarmiento 225, Angaco

4.Hospital Dr. César Aguilar – J. J. Bustos y Fermín Rodríguez, Caucete

5.Hospital Dr. José Giordano – Av. Sarmiento entre Tucumán y B° Pintor, Albardón

6.Hospital Dr. Tomás Perón – Santo Domingo s/n, Iglesia

Hospital San Roque – Maradona 573, Jáchal

8.Hospital Barreal – Las Heras s/n, Barreal, Calingasta

9.Hospital Dr. Aldo Cantoni – Avda Argentina s/n, Calingasta

10.Hospital Dra. Julieta Lanteri – Av. Ignacio de la Roza 8000 oeste, La Bebida, Rivadavia CAPS Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro – Tierra del Fuego s/n, Rawson Hospital Dr. Federico Cantoni – Av. Joaquín Uñac s/n, Pocito Hospital Dr. Ventura Lloveras – 9 de julio entre Uruguay y Ángel Rojas, V° Media Agua, Sarmiento

14.Micro Hospital de Los Berros – Ruta 153, Los Berros, Sarmiento Hospital Stella Molina – San Martín

Salud continúa trabajando en la consolidación de una red sanitaria integrada, equitativa y accesible, priorizando la atención oportuna y de calidad para toda la familia sanjuanina.