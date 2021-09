Salud conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio, el mismo fue establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuenta con el patrocinio de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. En la Argentina, el Día Nacional de Prevención del Suicidio fue declarado por la Cámara de Diputados de la Nación en 2010. El objetivo es sensibilizar a la población mediante un conjunto de acciones tendientes a generar la detección temprana de la problemática y brindar un tratamiento oportuno y adecuado en la comunidad.

Es por eso que La Comisión Provincial de Prevención de Suicidio, perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia, lleva a cabo una ardua tarea cuyos objetivos son: disminuir los indicadores relacionados a TCS, conductas auto lesivas no suicidas y suicidios consumados en la población de San Juan; generar acciones de promoción de comportamientos saludables en la población de San Juan; desarrollar estrategias de prevención del TCS y conductas auto lesivas no suicidas en la población de la provincia de San Juan y, realizar posvencion en personas afectadas por suicidios consumados para intentar disminuir su impacto. A su vez, brinda contención y seguimiento, según protocolo a toda persona que haya tenido un intento de suicidio, ideación, conducta auto lesivo no suicida y postvención para los supervivientes, optimizando recursos disponibles y activando las redes de intervención.

Dicho programa nace en el año 2006 y no fue hasta el año 2012 que lograron conseguir una resolución ministerial.

Actualmente el equipo está conformado por la Lic. Marcela Guerrero; la Mag. María Eugenia Moreno; la Lic. María de los Ángeles Pérez; la Lic. Karina Mas; la Lic. Celeste Uñac y la Lic. Ana Zimmermann.

Cabe destacar que en lo que respecta a la parte comunicacional, el equipo realiza un trabajo intersectorial con los medios de comunicación para difundir la temática, según normativas sanitarias, sensibilizar y concientizar política y socialmente a la comunidad provincial. También establece convenios que respeten las pautas de la OMS sobre transmisión responsable de estos eventos.

Finalmente vale resaltar que el suicidio se puede prevenir. Las principales medidas de prevención del suicidio incluyen difundir políticas de salud mental, promover la información mediática responsable sobre el suicidio, entre otras. El estigma social y la falta de conciencia siguen siendo los principales obstáculos para la búsqueda de ayuda para el suicidio.

El suicidio es un proceso, y en cualquier etapa es posible intervenir con prevención, cuya base es la escucha, bajo ningún caso hay que banalizar el intento suicida. Hay que trabajar fuertemente en derribar mitos tales como, hablar sobre el tema le da la idea o desencadena el acto. Con una escucha compasiva y sin juzgar es más probable que ayude a reducir la angustia que a exacerbarla. La escucha atenta, comprensiva, compasiva y amorosa puede y debe ser la principal herramienta en la prevención del suicidio.