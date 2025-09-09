San Juan Celebra la Inauguración de la Nueva Cancha de Hockey en ‘El Palomar’

El domingo 7 de septiembre fue histórico para el hockey universitario en San Juan. El Complejo Deportivo «El Palomar» fue sede de un evento único que combinó formación, recreación y una significativa inauguración: la nueva cancha de césped sintético para el hockey sobre césped.

El vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, participó de la jornada inaugural, acompañando a autoridades provinciales y universitarias, como el rector de la UNSJ, Tadeo Riveros, y la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, en el acto oficial de apertura. También estuvieron presentes los diputados Federico Rizo, Juan de la Cruz Córdoba y Luis Rueda.

La nueva infraestructura deportiva marca un hito en el deporte universitario y en el desarrollo de este deporte en la provincia.

Un evento con grandes referentes del hockey

El sábado 6 de septiembre, la jornada comenzó con una clínica técnica destinada a jugadoras y jugadores de la UNSJ, con la participación de dos destacados referentes del hockey argentino: Juan Ignacio Gilardi, entrenador de la Selección Sub 21, y Federico Chimenti, preparador físico de la misma selección. Más tarde, se desarrolló una capacitación para entrenadores y directores técnicos, en la que los participantes pudieron acceder a valiosos conocimientos y estrategias para mejorar su labor.

El domingo 7 de septiembre fue el día más esperado, con la presencia de la campeona panamericana y medallista olímpica, Victoria Granatto, quien compartió su experiencia con los jóvenes deportistas. La jornada continuó con el tradicional encuentro recreativo “Patolandia”, donde las categorías formativas del hockey universitario disfrutaron de partidos amistosos, juegos y actividades especiales.

A las 12:00 del domingo, se realizó el acto oficial de inauguración de la nueva cancha sintética, con un emotivo desfile de categorías, el descubrimiento de una placa conmemorativa y el tradicional corte de cinta. La nueva infraestructura, que representa un esfuerzo institucional importante, es la primera de este tipo en San Juan, construida con recursos propios, con aportes de toda la comunidad del hockey, de la universidad y del equipo de deportes.