SANTA LUCIA Santa Lucía canta! EL REPORTERO 26 de febrero de 2026 Este año sumate al Coro Municipal Para mayores de 55 años (no necesitás tener experiencia) ¡Te esperamos!