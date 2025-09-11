Se realizará un importante torneo de artes marciales

El Estadio Aldo Cantoni será escenario este fin de semana del XXIX Torneo Aniversario de la Asociación Civil Marcial Chaiu Do Kwan, un evento tradicional del calendario deportivo sanjuanino que reunirá a practicantes de diversas disciplinas de artes marciales.

La competencia se pondrá en marcha el sábado 13 de septiembre con una jornada que se dividirá en dos instancias: desde las 12 hasta las 17, se desarrollará el programa amateur de combates; mientras que por la noche, de 21:30 a 23:30, tendrá lugar la velada profesional.

La agenda incluye disciplinas de alto nivel como Jiu Jitsu, Grappling, MMA y Kick Boxing, garantizando un espectáculo cargado de acción.

El torneo continuará el domingo 14 de septiembre, de 9:30 a 18, con un variado cronograma que abarcará formas de manos vacías, formas con armas, formas musicales, combate, técnicas de defensa personal, combate por equipos y la categoría Grand Champions para cinturones negros.

Organizado por la Asociación Civil Marcial Chaiu Do Kwan, el certamen promete ser una verdadera fiesta de las artes marciales en San Juan, con un despliegue que combina disciplina, técnica y espíritu deportivo, en uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia.

Algunos de los combates programados:

Maxi Clemensau – Alan Aguilera – Kick boxing

Lucas Castro – Jairo Salinas – MMA

Francisco Castaño – Martín Gil – MMA

Milagros Arrieta – Natacha Heredia – MMA

Tomás Sagua – Francisco Domínguez – Kick boxing