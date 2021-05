Rural N°01 – SECUESTRO DE MUNICIONES: Control Fitosanitario, Paraje Difunta Correa, se entrevistó en el lugar a Personal de Gendarmería, quiénes tendrían aprehendido al ciudadano Angello Antonio, de 61 años, oriundo de la Provincia de Mendoza, quién circulaba en una camioneta marca Volkswagen Amarok y se le secuestró la cantidad de 400 municiones, cuatro cajas de AT de 12×70 y cuatro cajas de municiones calibre 22. A posterior este sujeto manifiesta que habría realizado la compra de estos efectos en la Provincia de Santiago del Estero, no pudiendo corroborar esto ya que no contaba con los comprobantes de compra. Se vinculó al ciudadano antes mencionado a Sumario caratulado Actuaciones por Acopio Indebido con intervención del Juzgado de Paz de Caucete.