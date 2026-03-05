Seguimos trabajando por un Rivadavia más limpio

Realizamos un operativo integral de limpieza en el barrio Huazihul, donde las cuadrillas de la zona norte recorrieron el sector realizando tareas en calles principales, arterias secundarias y espacios públicos como la plaza principal.

Estos trabajos forman parte del plan de limpieza que venimos llevando adelante en distintos puntos del departamento para mantener nuestros barrios más ordenados y cuidados.

Seguimos presentes en cada zona, trabajando para mejorar el entorno y la calidad de vida de nuestros vecinos.