Seguimos trabajando por un Rivadavia más limpio

EL REPORTERO 5 de marzo de 2026
Realizamos un operativo integral de limpieza en el barrio Huazihul, donde las cuadrillas de la zona norte recorrieron el sector realizando tareas en calles principales, arterias secundarias y espacios públicos como la plaza principal.

Estos trabajos forman parte del plan de limpieza que venimos llevando adelante en distintos puntos del departamento para mantener nuestros barrios más ordenados y cuidados.

Seguimos presentes en cada zona, trabajando para mejorar el entorno y la calidad de vida de nuestros vecinos. 💪🏼🏡

