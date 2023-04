Segunda edición de la Feria Mujeres +, en el Conte Grand

Unas 70 emprendedoras van a exponer y vender sus productos el próximo sábado 15 de abril desde las 17:30 horas.

Creatividad, diseño y calidad, promete la segunda Feria Mujeres + que se realizará el sábado 15 de abril en el salón Conte Grand, desde la hora 17:30 hasta las 22:30.

Allí, unas 70 emprendedoras van a exponer y vender productos que fueron potenciados a través del programa Mujeres +, de la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios, Ministerio de Producción y Desarrollo Económico.

Se trata de un programa que, en poco más de un año desde su puesta en marcha, benefició a 150 mujeres emprendedoras con créditos con tasa negativa, que tienen una devolución de 99,9 %. Ya se realizaron cuatro ediciones.

Junto a las emprendedoras seleccionadas habrá shows en vivo, juegos, patio de comidas y sorteos.

“El desarrollo económico es uno de los pilares de esta gestión y en ese marco apoyamos especialmente a las mujeres emprendedoras. Hemos visto su evolución, somos parte de sus éxitos y alegrías. Ellas son un eslabón fundamental de este San Juan en constante crecimiento”, dijo el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Ariel Lucero.

Adriana Vargas, titular de la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios, contó que Mujeres+ permitió que los emprendimientos de las beneficiarias crezcan, que puedan sumar personal, visibilizar sus productos, aumentar sus ventas e inclusive vender fuera de la provincia.

“Las mujeres se han profesionalizado generando herramientas para crecer y ser más competitivas, y esos resultados están a la vista”, destacó Vargas.

Los emprendimientos son muy variados, desde gastronomía hasta textiles, confección de mochilas, carteras, cerámica, vitrofusión, velas, artesanías en maderas, juegos didácticos, etc.

El programa empezó en el segundo semestre del 2021, con posibilidad de financiar hasta 20 proyectos, con un monto máximo de $250.000, por entonces se inscribieron 120 emprendedoras.

En el segundo llamado se postularon 179 mujeres y 35 quedaron seleccionadas, mientras que en la tercera convocatoria hubo 250 inscriptas y 50 emprendedoras seleccionadas que fueron capacitadas en: Canvas, clientes, FODA, costos, precios, marketing y redes. Los montos de los créditos se elevaron a $400.000.

La cuarta convocatoria cerró en marzo y fue un éxito, se seleccionaron 50 beneficiarias.

Vargas destacó el acompañamiento técnico y profesional, que permite que las emprendedoras puedan evolucionar y ver un antes y un después del programa.

“Realizamos una visita a la postulante antes de dar el crédito para ver su situación y sobre eso se decide, porque lo tiene que devolver. Con esos fondos ellas pueden incorporar herramientas de trabajo y mano de obra. Las chicas trabajan para devolver el crédito y gracias a todo este proceso, la cobrabilidad es del 99,9 %, significa que es un circulo virtuoso que nos permite continuar otorgando nuevos créditos”, explicó Vargas.

Victoria Castro, directora de Industria y Comercio, contó que el programa se fue mejorando en cada edición, “convencidos que paralelamente a los fondos era necesario un acompañamiento y seguimiento de las emprendedoras, que les permita no solo poder implementar esos fondos de manera más efectiva, si no también poder empaparse de nuevos conocimientos que les permitan potenciar cada emprendimiento”.

Las mujeres beneficiarias de la primera convocatoria fueron mentoras del segundo grupo, y lo mismo las del segundo con el tercer grupo.

Casos exitosos

Daniela Carmona es beneficiaria de Mujeres+ 2 y llegó al programa buscando herramientas en las redes sociales para ampliar su proyecto.

“Me fui al Ministerio con una valija con lo que hacía, ropa para lactancia y camisas, ahí me fueron guiando y asesorando, me contaron cuáles eran las líneas, apliqué y al tiempo me avisaron que había quedado seleccionada”, contó Daniela.

“Me parece un programa súper completo que me ayudó mucho. La plata es importantísima porque pude comprar telas y materiales para ampliar producción. Pero también las capacitaciones fueron muy buenas, te enseñan a ordenarte porque por ahí los emprendedores somos muy desordenados”, dijo la emprendedora.

Agregó que otra cosa importante fue la visibilidad que les dio el Ministerio de Producción. “Nos invitaron a programas de la tele y nos hizo llegar a muchas personas que conocieran nuestros productos”.

También destacó la red de mujeres beneficiarias que se armó, tienen grupo de WhatsApp donde todo el tiempo se consultan sobre proveedores y otros datos. “Para mí fue una experiencia muy linda, me permitió ampliar mi producción, tuve una buena respuesta y hoy estoy vendiendo a otras provincias, estoy súper contenta”.

Biocosmética

Mariela León, beneficiaria de Mujeres+ 3, produce biocosmética natural, productos libres de químicos, “ecofriendly y crueltyfree”.

“Mi idea no era sacar un crédito, pero cuando me visitaron del Ministerio para evaluarme, quedé seleccionada y empezó la capacitación; ahí vi realmente la importancia del programa porque me ayudó a hacer una introspección, a conocer más a mi proyecto y definir mis metas. Me ayudó a ordenarme”, contó Mariela.

Agregó que “la tasa del crédito es bajísima y me sirvió para apalancar el negocio. Compré maquinaria, insumos y packaging. Al comprar por cantidad es otro precio y un gran ahorro, pude generar una diferencia para invertir en otras cosas”.

“Yo recomiendo este programa con los ojos cerrados. A las mujeres nos hace falta un acompañamiento para emprender porque muchas veces estamos muy solas. Generamos una red, una comunidad de contención y sabemos que nos pasa a todas y que juntas podemos salir adelante”, aseguró Mariela, quien tiene sus productos con certificación ante ANMAT.