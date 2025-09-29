Selección de la Emprendedora del Sol de Rivadavia

EL REPORTERO 29 de septiembre de 2025
Durante estos días, equipos del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y del municipio trabajaron de forma articulada en la evaluación de las candidatas al reconocimiento de Emprendedora del Sol en la Fiesta Nacional Del Sol.

📋 Este proceso incluye entrevistas, análisis de trayectoria y acompañamiento a las mujeres que representan al departamento, destacando su esfuerzo, creatividad e impacto en la comunidad. Celebramos a cada una de ellas, verdaderos ejemplos de liderazgo, resiliencia y compromiso con el desarrollo local.

🙌🏼 ¡Muy pronto anunciaremos a la ganadora!

