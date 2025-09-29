Selección de la Emprendedora del Sol de Rivadavia

Durante estos días, equipos del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y del municipio trabajaron de forma articulada en la evaluación de las candidatas al reconocimiento de Emprendedora del Sol en la Fiesta Nacional Del Sol.

Este proceso incluye entrevistas, análisis de trayectoria y acompañamiento a las mujeres que representan al departamento, destacando su esfuerzo, creatividad e impacto en la comunidad. Celebramos a cada una de ellas, verdaderos ejemplos de liderazgo, resiliencia y compromiso con el desarrollo local.

¡Muy pronto anunciaremos a la ganadora!