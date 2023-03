Sudamericano: UPCN no pudo con Minas en el debut

En su primer partido en el Campeonato Sudamericano de Clubes, UPCN San Juan Vóley cayó ante Itambé Minas por 3 a 0, en juego disputado en Araguari, Brasil. El subcampeón sudamericano se impuso con parciales de 25-21, 25-16 y 25-20, para sumar tres puntos que lo dejan bien posicionado de cara a la clasificación. Los sanjuaninos ahora deberán enfrentar a Club Murano, de Chile, este viernes a las 14, buscando un triunfo y una serie de resultados que le permitan meterse en semifinales como mejor segundo.

Pese a un inicio intenso de UPCN, que le dio dominio sobre el rival al punto que en el primer set ganaba 19-15, Minas reaccionó y pudo empatar. El saque, especialmente, y el bloqueo fueron las herramientas que le permitieron al equipo brasileño recuperarse.

En la segunda manga, Minas sacó una amplia ventaja en el marcador que no pudo ser remontada por los sanjuaninos. En el tercer parcial, si bien nuevamente los brasileños lideraron el tanteador, UPCN intentó seguirlo más de cerca, batallando cada pelota. No obstante, el servicio del rival, el bloqueo y la ofensiva del Minas, que se apoyó en hombres como Honorato y Paulo, no pudieron ser anulados por Los Cóndores.

Manuel Armoa Morel y Gabriel Santos lideraron el ataque argentino, a la vez que el entrenador Fabián Armoa movió constantemente el banco buscando encontrar las variantes de juego que le permitieran recuperar el nivel del set inicial.

“Fue difícil para nosotros, nos costó mucho, sobre todo por el centro de la cancha. Creo que los centrales de Minas dominaron el juego, también el saque de ellos nos hizo mucho daño. Fue un duro golpe”, dijo el entrenador argentino tras el partido.

Ahora, UPCN se enfocará en lo que viene, el partido ante el campeón chileno, que a la vez implicará el cierre del Grupo C. El juego podrá seguirse desde las 14 por el streaming de www.voleysur.org.