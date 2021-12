“Tengo una historia así” de Sandro en vinilo

El disco “Tengo una historia así” del legendario Sandro llega ahora en formato vinilo, como aquellos grandes discos de su época de oro, cuando sus fans hacían colas en las disquerías para comprarlos. Este lanzamiento se hará el 9 de diciembre para todas las disquerías de Argentina.



Este trabajo es mucho más que el disco de las grabaciones encontradas de Sandro; presenta al ídolo de América en su intimidad como nunca antes se escuchó. Un hallazgo en todo sentido. Su voz, rescatada de casetes y cintas originales que Sandro grabó en su propio estudio, celebra al artista en su máxima expresión, cien por ciento Sandro y a la vez más creativo que nunca.



Este disco contiene once canciones: una maravilla donde el tiempo no hace más que agigantar esta obra y esa omnipresencia de Sandro en cada corazón de sus miles de seguidores.



Por todo ello este es un álbum de carácter histórico, muy bien reflejado en el emotivo “Tengo una historia así: El documental”, disponible en el Canal de YouTube Sandro Sitio Oficial.



Las once canciones fueron íntegramente grabadas por él: nueve en casetes de chromo estéreo en portaestudio, dos en cinta abierta. Todo realizado sin salir de su célebre mansión de Banfield. Los casetes, en su biblioteca -en el home estudio que luego le regaló a Rubén Aguilera (su productor y arreglador durante diez años). Las cintas, en “Excalibur” la sala de grabación profesional que montó en la casa de huéspedes, en el fondo de su casa, luego transformado en “El Piano Bar”.

Este disco, como tal, nació hace más de dos años, cuando Jon Aguilera (hijo de Rubén y ahijado artístico de Sandro) comenzó junto a Nelson Pombal (productor de Palito Ortega, Charly García, entre otros) la clasificación, restauración y digitalización de esas grabaciones de entrecasa que Sandro le había confiado a su padre.



Olga Garaventa de Sánchez, viuda del artista, autorizó inmediatamente a Sony Music a desarrollar este proceso de “rescate” para lograr, con este proyecto, un resultado apabullante.



Además de las inéditas “Eso que se hace de a dos y No te vayas todavía, hay una canción que no había sido editada en Argentina: “Tú, que sabes del amor” que fue grabada con el nombre de “Yo te haré mujer” en la edición para Estados Unidos del disco “Vengo a ocupar mi lugar”.



También aparece una versión de La vida dura, pero cantada en italiano. Más siete reversiones de canciones que recorren y abrazan distintos momentos de su carrera artística, haciendo foco tanto en su esplendor como en la soledad de su extraordinario proceso creativo.



Casi todas son de su autoría (“La vida dura“, “Mi lágrima número cien“, “Yo te haré mujer“, “No te vayas todavía“, “Tengo una historia así“, “Eso que se hace de a dos”, “Volviendo a casa“, “Tú, que sabes del amor” y “Compañero de platea“). A excepción de “Hay mucha agitación” (Dave Williams) y “Se te nota” -la canción que estrenó en su legendario recital del Madison Square Garden de Nueva York-, compartida con Armil, el seudónimo de su representante Oscar Anderle.



El álbum cuenta con la participación de treinta y seis artistas, entre ellos trece de sus músicos que, por lo tanto, pertenecen a la icónica historia del Gitano: Bernardo Baraj (su compañero en los tiempos de Sandro y su conjunto con los Black Combo), Rubén Aguilera, Américo Belloto, Ricardo Lew, Jorge Padín, Miguel Tallarita, José Luis Colzani, Oscar D´Auría, Mario Parmisano, Carlos Buono, Víctor Skorupski, Enrique Roizner y Jorge “el Oso” Bertinetti (vaya un reconocimiento especial a este amigo de Sandro, su músico desde 1982, fallecido el 19 de julio de 2021).



En el track “Eso que se hace de a dos”, nos encontramos con la participación de Charly García y Pedro Aznar, cristalizando así un inesperado reencuentro a treinta años de la inolvidable grabación de “Rompan Todo”, para el disco “Tango 4” de 1991.



Así es como su voz y este asombroso material guardado en su casona de Banfield se confunden mágicamente con ironía, profundidad sentimental y hasta con humor, todo en este disco lleva el sello de fuego que a él lo distingue. Es asombrosa la calidad interpretativa que se escucha en los demos y las cintas rescatados, y que tras un largo camino recorrido salen a la luz en estas impecables grabaciones.

