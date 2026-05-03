Tensión en el estrecho de Ormuz: un buque granelero fue atacado por lanchas rápidas cerca de la costa iraní

El incidente fue confirmado por el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido y se registró a unas 11 millas náuticas al oeste de Sirik.

Un buque granelero que navegaba hacia el norte cerca del estrecho de Ormuz reportó el domingo haber sido atacado por varias embarcaciones pequeñas, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO). El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 UTC a unas 11 millas náuticas al oeste de Sirik, en la costa iraní, y es el primero registrado en la zona desde el 22 de abril. Toda la tripulación resultó ilesa y no se registraron daños medioambientales.

El ataque se produjo el mismo día en que Teherán presentó formalmente a Washington, a través de Pakistán como intermediario,un plan de paz de 14 puntos que exige resolver el conflicto en un plazo máximo de 30 días. La propuesta, revelada por las agencias semioficiales iraníes Tasnim y Nour News, supone una respuesta directa al plan estadounidense de nueve puntos, que pedía una tregua de dos meses. Teherán rechaza prolongar el alto el fuego y exige un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra.

Entre los puntos centrales de la iniciativa iraní figuran el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos desde el 13 de abril, garantías de no agresión por parte de Washington e Israel, la retirada de fuerzas militares estadounidenses de la región y el alivio de sanciones económicas.

El plan también reclama el cese de las operaciones israelíes en el Líbano. Sin embargo, no incluye ninguna mención al programa nuclear iraní ni a las reservas de uranio enriquecido, el escollo central del conflicto. El viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, justificó el enfoque: Irán priorizaría resolver primero la crisis económica y marítima antes de abordar la cuestión nuclear.