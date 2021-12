TikTok fue la aplicación más descargada del mundo en 2021

TikTok fue la aplicación más descargada en Apple Store y Android durante todo el 2021 según el ranking de Sensor Tower .

Superando los 1.000.000 millones de usuarios, se consolida como una de las redes sociales más usadas del mundo, además de Instagram.

Con solo tres años en el mercado, TikTok se reivindicó en este 2021 a nivel global y sigue muy de cerca a Instagram, que ya lleva once años en las redes, datos del Estudio Social Media de Octubre de We Are Social, y que intentó posicionar a Reels como competencia directa.

En la gráfica de Google Trends, las subidas suelen corresponder a fechas estivales o festivas, y el el interés sigue muy por encima de sus máximos en plena pandemia y cuarentena, cuando TikTok se convirtió en un furor.

https://www.minutouno.com/

COMPARTIR

Sharing is caring!