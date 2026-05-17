Tobias Martínez ganó y estableció un nuevo récord en la ACTC

El automovilismo sanjuanino vivió una jornada inolvidable con la histórica victoria de Tobías Martínez en la 4ª fecha del TC Pick Up, disputada en el autódromo de La Plata.

El piloto sanjuanino se quedó con la final y alcanzó un logro sin precedentes dentro de la ACTC.

Con este triunfo, Martínez se convirtió en el primer piloto en ganar carreras en las seis categorías propias de la Asociación Corredores Turismo Carretera, consolidando su nombre entre los grandes protagonistas del automovilismo nacional.

El sanjuanino ya había conseguido victorias en TC, TC Pista, TC Mouras, TC Pista Mouras y TC Pista Pick Up, y ahora sumó el triunfo que le faltaba en TC Pick Up para completar una marca histórica.

A bordo de su Chevrolet S10, Tobías mostró un gran rendimiento durante toda la competencia y logró imponerse en una final muy exigente. El podio en el circuito platense fue completado por Gastón Mazzacane y Mariano Werner, quienes acompañaron al sanjuanino en una carrera de gran nivel.

Además del valor estadístico, la victoria representa un momento especial para el deporte motor de San Juan, ya que Martínez continúa dejando en lo más alto a la provincia dentro de una de las categorías más competitivas del país.

La victoria en La Plata también significó el 15° triunfo de Tobías Martínez dentro de las categorías de la ACTC, reafirmando el gran presente deportivo que atraviesa el piloto sanjuanino.