San Martín pegó en los momentos justos y volvió a sonreír en la Primera Nacional

San Martín de San Juan consiguió un valioso triunfo fuera de casa al superar a Club Almagro por 2 a 1, en un encuentro correspondiente a una nueva fecha de la Primera Nacional. El Verdinegro mostró personalidad, aprovechó sus momentos y se quedó con tres puntos importantes en condición de visitante. El resultado final fue 2 a 1, con goles de Nazareno Fúnez y Leonardo Monje para el conjunto sanjuanino.

El partido se disputó en el estadio Tres de Febrero, donde San Martín supo manejar los tiempos del encuentro. Tras un primer tiempo equilibrado, el equipo sanjuanino logró abrir el marcador en el complemento y encontró espacios para ampliar la diferencia cuando el local intentaba reaccionar. El descuento de Almagro llegó sobre el final y no alcanzó para cambiar la historia.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico verdinegro toma impulso en el campeonato y suma confianza pensando en los próximos compromisos. Más allá de algunos sobresaltos en el cierre, San Martín dejó una imagen de carácter y eficacia para quedarse con una victoria que vale mucho.