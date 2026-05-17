La final del Apertura 2026 será el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 15.30. River, el primero en llegar a esta instancia tras vencer a Rosario Central, enfrentará a Belgrano, que derrotó a Argentinos Juniors por penales en La Paternal.

Entradas para la final del Apertura 2026: dónde se venden, precios y cuándo salen

Por el momento, desde la Liga Profesional y desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no emitieron ningún comunicado sobre el espendio de tickets, algo que recién se conocería una vez que queden ambos equipos clasificados.

Lo cierto es que, si se tiene en cuenta las ediciones de los torneos anteriores, la venta se llevaría a cabo por la plataforma Deportick.com . Por lo tanto, quienes quieran acudir a la cita deberán estar atentos a los anuncios oficiales.

Con una capacidad cercana a las 57 mil personas, el Kempes tendrá reparto equitativo (mitad y mitad) de público entre ambas parcialidades, aunque todavía resta descontar el cupo destinado al protocolo y cuestiones organizativas. En ese contexto, se estima que tanto River como Belgrano dispondrán de entre 20 y 25 mil entradas.

Del lado del Pirata, la Popular Sur Luis Fabián Artime será ocupada por los hinchas celestes, mientras que todavía resta definir qué platea les corresponderá. El Kempes ofrece distintas posibilidades de división sin inconvenientes de seguridad, por lo que Belgrano podría ubicarse tanto en la Platea Ardiles —sector habitual de las transmisiones televisivas y con capacidad para 14.500 espectadores— como en la Platea Gasparini, que alberga cerca de 20 mil personas, aunque allí probablemente se disponga un pulmón de separación más amplio.

Del lado de River, la parcialidad ocuparía la otra cabecera del Kempes, es decir la Popular Norte Willington, mientras que las plateas restantes se repartirían según el operativo de seguridad y la capacidad disponible. En principio, si Belgrano se queda con la Sur y una de las plateas laterales, el Millo tendría asignada la otra platea para completar el esquema mitad y mitad que planean las autoridades.

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