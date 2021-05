Un día como hoy

1899 – JULIO MÉNDEZ . El médico e infectólogo Julio Méndez aísla por primera vez en el país al bacillus icteroide, el microbio que provoca la fiebre amarilla. Trabajó en Alemaniaen el desarrollo de la bacteriología con Roberto Koch, quien descubrió el bacilo de la tuberculosis, y en Francia perfeccionó sus conocimientos con Luis Pasteur.

1970 – GABRIELA SABATINI. Nace en Buenos Aires la ex tenista Gabriela Sabatini, la argentina más destacada en ese deporte. Alcanzó el tercer puesto del ranking mundial del tenis femenino. En 1990, Sabatini ganó el Abierto de EEUU, convirtiéndose en la única tenista argentina en lograrlo y obtuvo los WTA Tour Championships de 1988 y 1994.

1957 – ELIOT NESS. A la edad de 57 años, muere en la localidad de Coudersport (Pennsylvania, EEUU) el contador Eliot Ness, famoso agente del Tesoro estadounidense

por haber sido líder del legendario grupo de “Los Intocables” que logró encarcelar al jefe mafioso Al Capone por evasión de impuestos.

1920 – JUANA DE ARCO El papa Benedicto XV declara la santidad de Juana de Arco en una ceremonia de canonización en la basílica de San Pedro, en el Vaticano. Juana de Arco, heroína de Francia liderar al ejército durante la fase final de la Guerra de los Cien Años con Inglaterra, había sido quemada en la hoguera por herejía en 1431.

1969 – ROSARIAZO Comienza en la ciudad santafesina de Rosario una serie de marchas de protestas y huelgas que marcaría el principio del fin de la dictadura del general Juan Carlos Onganía, destituido en junio de 1970 por los comandantes de las Fuerzas Armadas, que designaron en su reemplazo al general Roberto Levingston.

1966 – BOB DYLAN. Se Lanza al mercado estadounidense “Blonde on blonde”, séptimo álbum de estudio de Bob Dylan y uno de los primeros dobles de la historia de la música.

El doble “Blonde on blonde” completó la trilogía de rock que Dylan había comenzado con “Bringing It All Back Home”, en 1965, y continuó con “Highway 61 Revisited”, un año después.

1929 – PREMIOS OSCAR. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega los primeros Premios Óscar para galardonar a las mejores películas de 1927 y 1928. Fue durante una cena en el hotel Hollywood Roosevelt de la ciudad de Los Ángeles, la única ceremonia de los Óscar que no fue transmitida al público.

2006– JORGE PORCEL Fallece en Miami (Florida, EEUU), a la edad de 69 años. el actor y, humorista Jorge Porcel, ganador de dos premios Martín Fierro y de un Konex. Formó una exitosa dupla cómica con Alberto Olmedo y trabajó en más de 50 películas.

1966 – PET SOUNDS. The Beach Boys lanza en Estados Unidos el álbum “Pet sounds”, el undécimo de la banda estadounidense,al que la revista Rolling Stones ubicó como el 2° mejor disco de la historia.

1978 – LIONEL SCALONI. Nace en la localidad santafesina de Pujato el ex jugador y técnico de la selección argentina Lionel Scaloni, quien obtuvo el tercer puesto en la Copa América 2019. Fue campeón mundial juvenil con la selección sub-20 en Malasia 1997 y también formó parte del plantel que disputó el Mundial de Alemania 2006. Desarrolló la mayor parte de su carrera en el Deportivo La Coruña de España.