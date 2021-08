Un día como hoy fallecía Elvis Presley

El 16 de agosto de 1977 falleció Elvis Presley. Fue encontrado boca abajo en el piso del baño de Graceland, su mansión de Memphis. Tenía 42 años, y según los médicos fue una muerte “por falla cardíaca”. Apodado como el “Rey del rock and roll”, es el responsable de temas que se han convertido en parte del imaginario colectivo como ‘Suspicious mind’, ‘Love me tender’, ‘Can’t help falling in love with you’, ‘Jailhouse rock’, ‘Viva Las Vegas’, ‘A little less conversation’ o ‘Don’t be cruel’.