Una asociación civil quiere llevar el caso de los varados de Argentina a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Lanzó una campaña de inscripción para presentar un pedido ante la CIDH.

Una asociación civil quiere llevar el caso de los argentinos varados en el exterior por el cupo de ingreso diario de 600 personas por la pandemia del coronavirus a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para para ese organismo internacional dicte un fallo que ordene “medidas de protección en favor de los ciudadanos argentinos y residentes en el país que se encuentran fuera del territorio nacional sin la posibilidad de regresar al país”.

Se trata de la asociación civil Bases Republicanas que lanzó un formulario para que las personas que se encuentren en esa situación lo completen con sus datos personales para armar la presentación ante la CIDH.

“Quien debajo suscribe, acepta y presta su consentimiento para que se consigne su nombre y datos personales, en carácter de beneficiario, en la presentación que realizará la asociación civil Bases Republicanas (Bases A.C.) ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendiente a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se requiera la adopción de medidas de protección en favor de los ciudadanos argentinos y residentes en el país que se encuentran fuera del territorio nacional sin la posibilidad de regresar al país en lo inmediato, a partir del cambio intempestivo de la normativa vigente, que implicó un virtual cierre de fronteras y sin que sean asistidos por el Gobierno Nacional Argentino”, dice la convocatoria de la entidad que preside Jimena de la Torre, ex funcionaria de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri.

Se trata de una asociación civil integrada por varios ex funcionarios del gobierno de Macri. Entre ellos el ex senador nacional Federico Pinedo, el ex secretario de Legal y Técnica de la presidencia de la Nación Pablo Clusellas, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación Pablo Noceti y el diputado nacional Jorge Enríquez.

Diputados de la oposición ya se presentaron en la justicia por la situación de los varados en el extranjero. Waldo Wolff, Luis Petri, Fernando Iglesias, Álvaro de Lamadrid, Cristian Ritondo Pablo Torello y Enríquez presentaron un habeas corpus por un señor varado en Paraguay y por todos los argentinos que se encuentran en la misma situación. La presentación fue acumulada con otros tres habeas corpus.

Los varados reclaman la inconstitucionalidad de la medida porque entienden que viola su derecho de movilidad e ingreso al país.

El juez de instrucción Martín Carlos del Viso se apartó esta madrugada del caso y lo envió al fuero en lo contencioso administrativo federal. Fue luego de una audiencia que se realizó ayer a la noche en la que los abogados del gobierno nacional y la Fiscalía le pidieron al magistrados que se declare incompetente ya que al ser demandado el estado nacional debía intervenir un juez federal.

La jefatura de Gabinete de la Nación dictó la resolución administrativa 643/2021 por la cuál se fijó un cupo diario de ingreso de 600 personas al país como medida de protección por la crisis sanitaria del coronavirus ante el riesgo de la llegaba al país de la variante delta del virus, que ya se encuentra pero que todavía no tiene circulación comunitaria. La resolución administrativa tiene vigencia hasta el viernes y se prevé que el gobierno de Alberto Fernández la prorrogue.

Este es uno de los expedientes que se presentó en la justicia por la situación de los argentinos en el exterior. Hay más causas que están en trámite. Tres de ellas en la Justicia federal de la provincia de Buenos Aires. En uno de los casos, iniciado por el abogado José Luis España por su esposa e hija que se encuentran en Miami, Estados Unidos, la Cámara Federal de La Plata rechazó el hábeas corpus presentado pero ordenó que el caso se tramite como un amparo y quedó a cargo de la Justicia de Lomas de Zamora.

