Uñac: “Me siento suspendido por algunas fechas”

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, ratificó hoy que la constitución lo habilita a competir por un período más de gestión, a pesar del fallo de la justicia que lo impidió participar en las elecciones provinciales que se realizan. Además, luego de emitir su voto, replicó las críticas de José Luis Gioja: “Los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que ser prudentes”.

El pasado jueves, tras la oficialización del fallo judicial, el ex gobernador sostuvo en un video que Uñac “sabía que no podía ser candidato” y que fueron varios los dirigentes que se lo dijeron “en varios idiomas”. “Los que tenemos responsabilidades publicas, tenemos que ser prudentes en las expresiones, porque está toda una sociedad mirándonos, entonces puedo no compartir el fallo pero lo acato, lo que sí expreso es que nunca nos notificaron”, expresó Uñac.

Luego, apuntó contra el ex senador Miguel Ángel Pichetto: “Anticipó en San Juan una semana antes lo que la Corte hizo una semana después; no sospecho, digo algo que pasó”.

Por otro lado, y consultado sobre la resolución del proceso electoral para los cargos de gobernador y vice, el mandatario manifestó: “No puedo contestar cosas que puedan influir un poco en el proceso electoral, estamos en veda. Yo voy a contestar eso sí, pero no sé en carácter de qué porque a mí no me notificaron”.

Fuente: Infobae